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Белшина - Шахтёр С 18 Июля прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
18 Июля 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 15-й тур
Белшина
Шахтёр С

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Шахтёр С, которое состоится 18 Июля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Белшина
      Бобруйск
      Шахтёр С
      Солигорск
      Главные тренеры
      БеларусьАльберт Владимирович Рыбак
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      История личных встреч
      31.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Белшина1 : 5Шахтёр С
      22.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Шахтёр С4 : 0Белшина
      15.03.2019 Кубок Беларуси 1/4 финала Белшина0 : 1Шахтёр С
      10.03.2019 Кубок Беларуси 1/4 финала Шахтёр С5 : 0Белшина
      23.10.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Белшина0 : 1Шахтёр С
      10.06.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Шахтёр С3 : 0Белшина
      20.09.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Белшина3 : 1Шахтёр С
      20.05.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Шахтёр С0 : 0Белшина
      15.08.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Белшина2 : 1Шахтёр С
      01.06.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Шахтёр С1 : 2Белшина
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ1585227-102964,4
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Ислочь1584323-162862,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ1484226-102866,7
      4 Минск1582527-222657,8
      5 Динамо Мн1374220-132564,1
      6 Славия-Мозырь1472525-212354,8
      7 Шахтёр С1263314-72158,3
      8 Неман1448219-162047,6
      9 Гомель1555515-172044,4
      10 Торпедо-БелАЗ1562715-172044,4
      11 Белшина1445517-201740,5
      12 Слуцк1336414-211538,5
      13 Арсенал1534811-201328,9
      14
      Стыковая зона
      		Витебск1525813-231124,4
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест141499-23716,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М15131113-32613,3

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