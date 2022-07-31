Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
31 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано, которое состоится 31 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Андони Ираола