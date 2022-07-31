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Ливерпуль - Страсбург 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
31 Июля 2022 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Ливерпуль
Страсбург

    0'
    45'
    90'
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      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Страсбург, которое состоится 31 Июля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль, Англия
      Страсбург
      Страсбург, Франция
      Главные тренеры
      ГерманияЮрген Клопп
      ФранцияЖюльен Стефан

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