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Энерги - Вердер 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Фройндшафт (Коттбус, Германия), вместимость: 22450
01 Августа 2022 года в 19:01 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Энерги
Окончен
1 : 2
Вердер

  • 79'
    1:2
    Tim Heike
0'
45'
90'
  • 43'
    0:1
    Романо Шмид
  • 72'
    Амос Пипер
  • 73'
    0:2
    Митчелл-Элия Вайзер
  • 85'
    Кристиан Гросс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энерги - Вердер, которое состоится 01 Августа 2022 года в 19:01 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Фройндшафт (Коттбус, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энерги
Коттбус
Вердер
Бремен
1ГерманияврАлександер Зебальд
27ГерманиязщДеннис Шламар
46'
17ГерманиязщЙонас Хильдебрандт
20ГерманиязщАксель Боргман
30ГерманиязщПауль Мильде
14ГерманияпзТобиас Хассе
77'
16ЧерногорияпзArnel Kujovic
77'
6ГерманияпзЙонас Хофман
19ГерманияпзНиклас Гайслер
46'
13ГерманиянпЭрик Хоттман
7ГерманиянпAli Abu-Alfa
46'
36ГерманияпзJanis Juckel
46'
21ГерманияпзТобиас Айзенхут
46'
10ГерманиянпМаксимилиан Эстерельвег
46'
9ГерманиянпTim Heike
77'
23ГерманиянпМалькольм Баду
77'
1ЧехияврИржи Павленка
5ГерманиязщАмос Пипер
13СербиязщМилош Велькович
26АнглиязщЛи Бьюкенен
77'
32АвстрияпзМарко Фридль
8ГерманияпзМитчелл-Элия Вайзер
20АвстрияпзРомано Шмид
90'
36ГерманияпзКристиан Гросс
10ГерманиянпЛеонардо Биттенкорт
70'
11ГерманиянпНиклас Фуллкруг
7ГерманиянпМарвин Дукш
90'
6ДанияпзЙенс Стаге
70'
3ГерманиязщАнтони Юнг
77'
23ГерманияпзНиколай Рапп
90'
9ШотландиянпОливер Бёрк
90'
Запасные
31ГерманияврCorbinian Moye
32ГерманиязщPaul Wagner
26ГерманиязщJonas Bohmert
30ГерманияврМихаэль Цеттерер
39ИталиязщФабио Кьяродия
27ГерманиязщФеликс Агу
22ГерманияпзНиклас Шмидт
28БолгарияпзИлия Груев
Главные тренеры
ГерманияКлаус-Дитер Воллиц
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
21.02.2009 Германия - Бундеслига Тур 21 Энерги2 : 1Вердер
13.09.2008 Германия - Бундеслига Тур 4 Вердер3 : 0Энерги
03.05.2008 Германия - Бундеслига Тур 31 Вердер2 : 0Энерги
24.11.2007 Германия - Бундеслига Тур 14 Энерги0 : 2Вердер
31.03.2007 Германия - Бундеслига Тур 27 Энерги0 : 0Вердер
04.11.2006 Германия - Бундеслига Тур 10 Вердер1 : 1Энерги

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