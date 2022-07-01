Энерги - Вердер 01 Августа прямая трансляция
Стадион: Фройндшафт (Коттбус, Германия), вместимость: 22450
01 Августа 2022 года в 19:01 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Окончен
1 : 2
- 79'1:2Tim Heike
0'
45'
90'
- 43'0:1Романо Шмид
- 72'Амос Пипер
- 73'0:2Митчелл-Элия Вайзер
- 85'Кристиан Гросс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энерги - Вердер, которое состоится 01 Августа 2022 года в 19:01 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Фройндшафт (Коттбус, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энерги
Коттбус
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Александер Зебальд
|27
|зщ
|Деннис Шламар
46'
|17
|зщ
|Йонас Хильдебрандт
|20
|зщ
|Аксель Боргман
|30
|зщ
|Пауль Мильде
|14
|пз
|Тобиас Хассе
77'
|16
|пз
|Arnel Kujovic
77'
|6
|пз
|Йонас Хофман
|19
|пз
|Никлас Гайслер
46'
|13
|нп
|Эрик Хоттман
|7
|нп
|Ali Abu-Alfa
46'
|36
|пз
|Janis Juckel
46'
|21
|пз
|Тобиас Айзенхут
46'
|10
|нп
|Максимилиан Эстерельвег
46'
|9
|нп
|Tim Heike
77'
|23
|нп
|Малькольм Баду
77'
|1
|вр
|Иржи Павленка
|5
|зщ
|Амос Пипер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|26
|зщ
|Ли Бьюкенен
77'
|32
|пз
|Марко Фридль
|8
|пз
|Митчелл-Элия Вайзер
|20
|пз
|Романо Шмид
90'
|36
|пз
|Кристиан Гросс
|10
|нп
|Леонардо Биттенкорт
70'
|11
|нп
|Никлас Фуллкруг
|7
|нп
|Марвин Дукш
90'
|6
|пз
|Йенс Стаге
70'
|3
|зщ
|Антони Юнг
77'
|23
|пз
|Николай Рапп
90'
|9
|нп
|Оливер Бёрк
90'
Запасные
|31
|вр
|Corbinian Moye
|32
|зщ
|Paul Wagner
|26
|зщ
|Jonas Bohmert
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|39
|зщ
|Фабио Кьяродия
|27
|зщ
|Феликс Агу
|22
|пз
|Никлас Шмидт
|28
|пз
|Илия Груев
Главные тренеры
|Клаус-Дитер Воллиц
|Оле Вернер
История личных встреч
|21.02.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 1
|13.09.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|3 : 0
|03.05.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 0
|24.11.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|0 : 2
|31.03.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|0 : 0
|04.11.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 1