Кадис - Атлетико М 04 Августа прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
04 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Атлетико М, которое состоится 04 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис, Испания
Атлетико М
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|11.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 1
|28.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 4
|04.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 1 4 : 2
|31.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 4
|07.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|4 : 0
|12.08.2016
|Товарищеские матчи (клубы)
|Август 2016
|1 : 1 3 : 2