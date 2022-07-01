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Кадис - Атлетико М 04 Августа прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
04 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Кадис
Атлетико М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Атлетико М, которое состоится 04 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кадис
      Кадис, Испания
      Атлетико М
      Мадрид, Испания
      Главные тренеры
      ИспанияСерхио Гонсалес
      АргентинаДиего Симеоне
      История личных встреч
      11.03.2022 Испания - Примера Тур 28 Атлетико М2 : 1Кадис
      28.11.2021 Испания - Примера Тур 15 Кадис1 : 4Атлетико М
      04.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Кадис1 : 1 4 : 2Атлетико М
      31.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Кадис2 : 4Атлетико М
      07.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Атлетико М4 : 0Кадис
      12.08.2016 Товарищеские матчи (клубы) Август 2016 Кадис1 : 1 3 : 2Атлетико М

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