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Краснодар - Локомотив 06 Августа прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
06 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 4-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
Локомотив М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Локомотив М, которое состоится 06 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Краснодар
      Краснодар
      Локомотив М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияАлександр Александрович Сторожук
      ГерманияЙозеф Циннбауэр
      История личных встреч
      04.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар1 : 0Локомотив М
      22.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Локомотив М2 : 1Краснодар
      11.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М4 : 0Краснодар
      04.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М1 : 1Краснодар
      13.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Краснодар5 : 0Локомотив М
      15.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Локомотив М1 : 0Краснодар
      10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Локомотив М1 : 1Краснодар
      24.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Краснодар1 : 1Локомотив М
      17.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Локомотив М1 : 0Краснодар
      06.02.2019 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2019 Краснодар1 : 0Локомотив М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит32109-1777,8
      2 Спартак М32109-3777,8
      3 ЦСКА32107-2777,8
      4 Сочи32015-5666,7
      5 Динамо М31208-4555,6
      6 Ростов31204-3555,6
      7 Химки31114-2444,4
      8 Ахмат31114-4444,4
      9 Краснодар31116-7444,4
      10 Крылья Советов31115-6444,4
      11 Оренбург31026-8333,3
      12 Факел30216-7222,2
      13 Пари Нижний Новгород30213-6222,2
      14 Локомотив М30213-8222,2
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М30122-8111,1
      16
      Зона вылета
      		Урал30031-800,0

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