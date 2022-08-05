18:39 ()
Свернуть список

Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 06 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ньюкасл Юнайтед
      Ньюкасл-апон-Тайн
      Ноттингем Форест
      Ноттингем
      Главные тренеры
      АнглияЭдди Хау
      УэльсСтивен Купер
      История личных встреч
      29.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест3 : 1Ньюкасл Юнайтед
      23.08.2017 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ньюкасл Юнайтед2 : 3 ДВНоттингем Форест
      30.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Ньюкасл Юнайтед3 : 1Ноттингем Форест
      02.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Ноттингем Форест2 : 1Ньюкасл Юнайтед
      20.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ноттингем Форест3 : 4 ДВНьюкасл Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Астон Вилла00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Борнмут00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Брентфорд00000-000,0
      6
      Лига Европы
      		Вест Хэм Юнайтед00000-000,0
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вулверхэмптон00000-000,0
      8 Кристал Пэлас00000-000,0
      9 Лестер Сити00000-000,0
      10 Ливерпуль00000-000,0
      11 Лидс Юнайтед00000-000,0
      12 Манчестер Сити00000-000,0
      13 Манчестер Юнайтед00000-000,0
      14 Ноттингем Форест00000-000,0
      15 Ньюкасл Юнайтед00000-000,0
      16 Саутгемптон00000-000,0
      17 Тоттенхэм Хотспур00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Фулхэм00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Челси00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Эвертон00000-000,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close