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Боруссия М - Хоффенхайм 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Боруссия М
Хоффенхайм

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Хоффенхайм, которое состоится 06 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      Хоффенхайм
      Зинсхайм
      История личных встреч
      14.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 34 Боруссия М5 : 1Хоффенхайм
      18.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Хоффенхайм1 : 1Боруссия М
      21.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 30 Хоффенхайм3 : 2Боруссия М
      19.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Боруссия М1 : 2Хоффенхайм
      22.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия М1 : 1Хоффенхайм
      28.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 Хоффенхайм0 : 3Боруссия М
      04.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия М2 : 2Хоффенхайм
      15.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 Хоффенхайм0 : 0Боруссия М
      17.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Боруссия М3 : 3Хоффенхайм
      28.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 10 Хоффенхайм1 : 3Боруссия М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Аугсбург00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Байер00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д00000-000,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М00000-000,0
      7 Бохум00000-000,0
      8 Вердер00000-000,0
      9 Вольфсбург00000-000,0
      10 Герта00000-000,0
      11 Кёльн00000-000,0
      12 Майнц00000-000,0
      13 РБ Лейпциг00000-000,0
      14 Унион00000-000,0
      15 Фрайбург00000-000,0
      16 Хоффенхайм00000-000,0
      17
      Зона вылета
      		Шальке-0400000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Штутгарт00000-000,0

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