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Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12374
08 Августа 2022 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
Жил Висенте
Пасуш де Феррейра

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Пасуш де Феррейра, которое состоится 08 Августа 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Жил Висенте
      Барселуш
      Пасуш де Феррейра
      Пасуш де Феррейра
      История личных встреч
      23.04.2022 Португалия - Примейра Тур 31 Жил Висенте1 : 1Пасуш де Феррейра
      10.12.2021 Португалия - Примейра Тур 14 Пасуш де Феррейра0 : 1Жил Висенте
      30.07.2021 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Пасуш де Феррейра1 : 1 4 : 3Жил Висенте
      14.05.2021 Португалия - Примейра Тур 33 Пасуш де Феррейра0 : 2Жил Висенте
      02.02.2021 Португалия - Примейра Тур 16 Жил Висенте1 : 2Пасуш де Феррейра
      24.07.2020 Португалия - Примейра Тур 34 Жил Висенте3 : 3Пасуш де Феррейра
      19.01.2020 Португалия - Примейра Тур 17 Пасуш де Феррейра0 : 0Жил Висенте
      14.02.2015 Португалия - Примейра Тур 21 Жил Висенте1 : 0Пасуш де Феррейра
      14.09.2014 Португалия - Примейра Тур 4 Пасуш де Феррейра1 : 1Жил Висенте
      09.03.2014 Португалия - Примейра Тур 22 Пасуш де Феррейра0 : 2Жил Висенте
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Порту11005-13100,0
      2 Бенфика11004-03100,0
      3 Эшторил11002-03100,0
      4 Визела11001-03100,0
      5 Спортинг10103-3133,3
      6 Брага10103-3133,3
      7 Санта-Клара10100-0133,3
      8 Каза Пия10100-0133,3
      9 Боавишта00000-000,0
      10 Витория Гимарайнш00000-000,0
      11 Жил Висенте00000-000,0
      12 Портимоненсе00000-000,0
      13 Шавиш00000-000,0
      14 Пасуш де Феррейра00000-000,0
      15 Риу Аве10010-100,0
      16 Фамаликан10010-200,0
      17 Маритиму10011-500,0
      18 Арока10010-400,0

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