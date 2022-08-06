Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12374
08 Августа 2022 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Пасуш де Феррейра, которое состоится 08 Августа 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
История личных встреч
|23.04.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 1
|10.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|0 : 1
|30.07.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|14.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|0 : 2
|02.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|1 : 2
|24.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|3 : 3
|19.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 0
|14.02.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|1 : 0
|14.09.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|1 : 1
|09.03.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|100,0
|2
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|100,0
|3
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100,0
|4
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|5
|Спортинг
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|33,3
|6
|Брага
|1
|0
|1
|0
|3-3
|1
|33,3
|7
|Санта-Клара
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|8
|Каза Пия
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|9
|Боавишта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Шавиш
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
|16
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0,0
|17
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|0,0
|18
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|0,0