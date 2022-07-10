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Коритиба - Сантос 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Коуто Перейра (Куритиба, Бразилия), вместимость: 37182
09 Августа 2022 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 21-й тур
Коритиба
Сантос

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коритиба - Сантос, которое состоится 09 Августа 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Коуто Перейра (Куритиба, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Коритиба
      Куритиба
      Сантос
      Сантус
      Главные тренеры
      ПарагвайГуставо Мориниго
      АргентинаФабиан Бустос
      БразилияЛуис Карлос Лиска
      История личных встреч
      17.04.2022 Бразилия - Серия А Тур 2 Сантос2 : 1Коритиба
      14.02.2021 Бразилия - Серия А Тур 36 Сантос2 : 0Коритиба
      18.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 17 Коритиба1 : 2Сантос
      21.08.2017 Бразилия - Серия А Тур 21 Коритиба0 : 0Сантос
      20.05.2017 Бразилия - Серия А Тур 2 Сантос1 : 0Коритиба
      22.08.2016 Бразилия - Серия А Тур 21 Коритиба2 : 1Сантос
      22.05.2016 Бразилия - Серия А Тур 2 Сантос2 : 1Коритиба
      23.11.2015 Бразилия - Серия А Тур 36 Коритиба1 : 0Сантос
      09.08.2015 Бразилия - Серия А Тур 17 Сантос3 : 0Коритиба
      14.09.2014 Бразилия - Серия А Тур 21 Сантос2 : 1Коритиба
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас21136236-144571,4
      2 Коринтианс21116426-203961,9
      3 Флуминенсе21115532-223860,3
      4 Атлетико Паранаэнсе21114628-223758,7
      5 Фламенго21113732-193657,1
      6 Интернасьонал2189430-233352,4
      7 Атлетико Минейро2188529-263250,8
      8 Ред Булл Брагантино2186732-253047,6
      9 Америка Минейро21831017-232742,9
      10 Сантос2069524-182745,0
      11 Сан-Паулу21511528-272641,3
      12 Ботафого21741020-262539,7
      13 Гояс2167822-282539,7
      14 Сеара21510622-222539,7
      15 Коритиба20641022-312236,7
      16 Аваи21641122-342234,9
      17
      Зона вылета
      		Форталеза21561019-232133,3
      18
      Зона вылета
      		Куяба21551114-222031,7
      19
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе21551121-332031,7
      20
      Зона вылета
      		Жувентуде21371116-341625,4

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