Коритиба - Сантос 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Коуто Перейра (Куритиба, Бразилия), вместимость: 37182
09 Августа 2022 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 21-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коритиба - Сантос, которое состоится 09 Августа 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Коуто Перейра (Куритиба, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коритиба
Куритиба
Сантос
Сантус
Главные тренеры
|Густаво Мориниго
|Фабиан Бустос
|Луис Карлос Лиска
История личных встреч
|17.04.2022
|Бразилия - Серия А
|Тур 2
|2 : 1
|14.02.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 36
|2 : 0
|18.10.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 17
|1 : 2
|21.08.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 21
|0 : 0
|20.05.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 2
|1 : 0
|22.08.2016
|Бразилия - Серия А
|Тур 21
|2 : 1
|22.05.2016
|Бразилия - Серия А
|Тур 2
|2 : 1
|23.11.2015
|Бразилия - Серия А
|Тур 36
|1 : 0
|09.08.2015
|Бразилия - Серия А
|Тур 17
|3 : 0
|14.09.2014
|Бразилия - Серия А
|Тур 21
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|21
|13
|6
|2
|36-14
|45
|71,4
|2
|Коринтианс
|21
|11
|6
|4
|26-20
|39
|61,9
|3
|Флуминенсе
|21
|11
|5
|5
|32-22
|38
|60,3
|4
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|11
|4
|6
|28-22
|37
|58,7
|5
|Фламенго
|21
|11
|3
|7
|32-19
|36
|57,1
|6
|Интернасьонал
|21
|8
|9
|4
|30-23
|33
|52,4
|7
|Атлетико Минейро
|21
|8
|8
|5
|29-26
|32
|50,8
|8
|Ред Булл Брагантино
|21
|8
|6
|7
|32-25
|30
|47,6
|9
|Америка Минейро
|21
|8
|3
|10
|17-23
|27
|42,9
|10
|Сантос
|20
|6
|9
|5
|24-18
|27
|45,0
|11
|Сан-Паулу
|21
|5
|11
|5
|28-27
|26
|41,3
|12
|Ботафого
|21
|7
|4
|10
|20-26
|25
|39,7
|13
|Гояс
|21
|6
|7
|8
|22-28
|25
|39,7
|14
|Сеара
|21
|5
|10
|6
|22-22
|25
|39,7
|15
|Коритиба
|20
|6
|4
|10
|22-31
|22
|36,7
|16
|Аваи
|21
|6
|4
|11
|22-34
|22
|34,9
| 17
Зона вылета
|Форталеза
|21
|5
|6
|10
|19-23
|21
|33,3
| 18
Зона вылета
|Куяба
|21
|5
|5
|11
|14-22
|20
|31,7
| 19
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|21
|5
|5
|11
|21-33
|20
|31,7
| 20
Зона вылета
|Жувентуде
|21
|3
|7
|11
|16-34
|16
|25,4