Словацко - Фенербахче 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Мирослава Валенты (Угерске-Градисте, Чехия), вместимость: 8121
11 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словацко - Фенербахче, которое состоится 11 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мирослава Валенты (Угерске-Градисте, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словацко
Угерске-Градиште, Чехия
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Мартин Сведик
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
|04.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|3 : 0
Турнирная таблица
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| АЕК Ларнака
Партизан
|2 : 1
|11.08
| Мальмё
Дюделанж
|3 : 0
|11.08
| Фенербахче
Словацко
|3 : 0
|11.08
| Марибор
ХИК
|0 : 2
|11.08
|Команда
|1
|2
| Линфилд
Цюрих
|0 : 2
|11.08
| Шэмрок Роверс
Шкупи
|3 : 1
|1 : 2
| Олимпиакос
Слован Бр
|1 : 1
|11.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Гент
Омония
|18.08
|25.08
| Аустрия В
A07
|18.08
|25.08
| A03
Хартс
|18.08
|25.08
| A05
Силькеборг
|18.08
|25.08
| A01
Сивасспор
|18.08
|25.08
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Шэмрок Роверс
|18.08
|25.08
| Аполлон Л
A04
|18.08
|25.08
| Пюник
Шериф
|18.08
|25.08
| Лудогорец
Жальгирис
|18.08
|25.08
| Днепр-1
A06
|18.08
|25.08