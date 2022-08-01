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Эксельсиор - Витесс 12 Августа прямая трансляция

12 Августа 2022 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур
Эксельсиор
Витесс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Витесс, которое состоится 12 Августа 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эксельсиор
      Роттердам
      Витесс
      Арнем
      Главные тренеры
      НидерландыМаринус Дейкхёйзен
      ГерманияТомас Леч
      История личных встреч
      09.02.2021 Кубок Нидерландов 1/4 финала Эксельсиор0 : 1Витесс
      18.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Витесс3 : 2Эксельсиор
      20.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Эксельсиор2 : 0Витесс
      17.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Витесс1 : 2Эксельсиор
      09.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Эксельсиор0 : 3Витесс
      15.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 Эксельсиор1 : 0Витесс
      26.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Витесс2 : 2Эксельсиор
      30.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Витесс0 : 0Эксельсиор
      31.10.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Эксельсиор0 : 3Витесс
      11.04.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Эксельсиор1 : 3Витесс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1 3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен1 3
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар1 3
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Эксельсиор1 3
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Аякс1 3
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1 3
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Волендам1 1
      8 Утрехт1 1
      9 Валвейк1 1
      10 Гронинген1 1
      11 Спарта1 1
      12 Херенвен1 1
      13 Фортуна1 0
      14 НЕК Неймеген1 0
      15 Гоу Эхед Иглс1 0
      16
      Стыковая зона
      		Камбюр1 0
      17
      Зона вылета
      		Витесс1 0
      18
      Зона вылета
      		Эммен1 0

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