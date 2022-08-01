Эксельсиор - Витесс 12 Августа прямая трансляция
12 Августа 2022 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Витесс, которое состоится 12 Августа 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Витесс
Арнем
Главные тренеры
|Маринус Дейкхёйзен
|Томас Леч
История личных встреч
|09.02.2021
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 1
|18.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|3 : 2
|20.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|2 : 0
|17.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|1 : 2
|09.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|0 : 3
|15.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 31
|1 : 0
|26.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|2 : 2
|30.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|0 : 0
|31.10.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|0 : 3
|11.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Волендам
|1
|1
|8
|Утрехт
|1
|1
|9
|Валвейк
|1
|1
|10
|Гронинген
|1
|1
|11
|Спарта
|1
|1
|12
|Херенвен
|1
|1
|13
|Фортуна
|1
|0
|14
|НЕК Неймеген
|1
|0
|15
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Камбюр
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Витесс
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Эммен
|1
|0