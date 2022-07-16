Динамо М - Краснодар 13 Августа прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
13 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 5-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Краснодар, которое состоится 13 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Славиша Йоканович
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|03.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 1
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|1 : 0
|18.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 3
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|2 : 0
|19.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 2
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 1
|14.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 1
|30.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|3 : 0
|10.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 0
|27.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Динамо» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|83,3
|2
|Спартак М
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|83,3
|3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|75,0
|4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|66,7
|5
|Динамо М
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|66,7
|6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|66,7
|7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|58,3
|8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|58,3
|9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|41,7
|10
|Крылья Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|33,3
|11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|25,0
|12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|20,0
|13
|Пари Нижний Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|16,7
|14
|Локомотив М
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|16,7
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|8,3
| 16
Зона вылета
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|6,7