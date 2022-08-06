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Астон Вилла - Эвертон 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
13 Августа 2022 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Астон Вилла
Эвертон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Эвертон, которое состоится 13 Августа 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Эвертон
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      АнглияСтивен Джеррард
      АнглияФрэнк Лэмпард
      История личных встреч
      22.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 23 Эвертон0 : 1Астон Вилла
      18.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 5 Астон Вилла3 : 0Эвертон
      13.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Астон Вилла0 : 0Эвертон
      01.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 34 Эвертон1 : 2Астон Вилла
      16.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Эвертон1 : 1Астон Вилла
      23.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 3 Астон Вилла2 : 0Эвертон
      01.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 28 Астон Вилла1 : 3Эвертон
      21.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 13 Эвертон4 : 0Астон Вилла
      02.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 35 Астон Вилла3 : 2Эвертон
      18.10.2014 Англия - Премьер-лига Тур 8 Эвертон3 : 0Астон Вилла
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур11004-13100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Арсенал11002-03100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Борнмут11002-03100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити11002-03100,0
      5
      Лига Европы
      		Ньюкасл Юнайтед11002-03100,0
      6 Брайтон энд Хоув Альбион11002-13100,0
      7 Лидс Юнайтед11002-13100,0
      8 Челси11001-03100,0
      9 Брентфорд10102-2133,3
      10 Ливерпуль10102-2133,3
      11 Лестер Сити10102-2133,3
      12 Фулхэм10102-2133,3
      13 Вулверхэмптон10011-200,0
      14 Манчестер Юнайтед10011-200,0
      15 Эвертон10010-100,0
      16 Астон Вилла10010-200,0
      17 Вест Хэм Юнайтед10010-200,0
      18
      Зона вылета
      		Кристал Пэлас10010-200,0
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест10010-200,0
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон10011-400,0

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