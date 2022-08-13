Монако - Ренн 13 Августа прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
13 Августа 2022 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ренн, которое состоится 13 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Ренн
Ренн
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Бруно Женезио
История личных встреч
|15.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|2 : 3
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 1
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|2 : 1
|19.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 1
|20.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 2
|01.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 2
|09.01.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 7
|07.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 2
|04.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 1
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|100,0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|100,0
| 4
Лига Европы
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|100,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|100,0
|6
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|7
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|8
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|9
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|10
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|33,3
|11
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|12
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|13
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
|14
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
|15
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|16
|Страсбург
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
| 17
Зона вылета
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Клермон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|0,0