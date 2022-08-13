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Монако - Ренн 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
13 Августа 2022 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Монако
Ренн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ренн, которое состоится 13 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Монако
      Монако
      Ренн
      Ренн
      Главные тренеры
      БельгияФилипп Клеман
      ФранцияБруно Женезио
      История личных встреч
      15.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 32 Ренн2 : 3Монако
      22.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Монако2 : 1Ренн
      16.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 37 Монако2 : 1Ренн
      19.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Ренн2 : 1Монако
      20.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Монако3 : 2Ренн
      01.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 34 Ренн2 : 2Монако
      09.01.2019 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Монако1 : 1 8 : 7Ренн
      07.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 9 Монако1 : 2Ренн
      04.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 31 Ренн1 : 1Монако
      20.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 19 Монако2 : 1Ренн
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ11005-03100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Лилль11004-13100,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель11004-13100,0
      4
      Лига Европы
      		Ланс11003-23100,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монпелье11003-23100,0
      6 Лион11002-13100,0
      7 Монако11002-13100,0
      8 Лорьян11001-03100,0
      9 Ницца10101-1133,3
      10 Тулуза10101-1133,3
      11 Анже10100-0133,3
      12 Нант10100-0133,3
      13 Брест10012-300,0
      14 Труа10012-300,0
      15 Аяччо10011-200,0
      16 Страсбург10011-200,0
      17
      Зона вылета
      		Ренн10010-100,0
      18
      Зона вылета
      		Осер10011-400,0
      19
      Зона вылета
      		Реймс10011-400,0
      20
      Зона вылета
      		Клермон10010-500,0

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