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Фейеноорд - Херенвен 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
13 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур
Фейеноорд
Херенвен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Херенвен, которое состоится 13 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фейеноорд
      Роттердам
      Херенвен
      Херенвен
      Главные тренеры
      НидерландыАрне Слот
      НидерландыКеес ван Вондерен
      История личных встреч
      22.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Херенвен0 : 3Фейеноорд
      22.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Фейеноорд3 : 1Херенвен
      17.02.2021 Кубок Нидерландов 1/4 финала Херенвен4 : 3Фейеноорд
      27.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Херенвен3 : 0Фейеноорд
      23.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Фейеноорд3 : 0Херенвен
      13.02.2020 Кубок Нидерландов 1/4 финала Херенвен0 : 1Фейеноорд
      18.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Фейеноорд3 : 1Херенвен
      11.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Херенвен1 : 1Фейеноорд
      04.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Фейеноорд3 : 0Херенвен
      26.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Херенвен3 : 5Фейеноорд
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1 3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен1 3
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар1 3
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Эксельсиор1 3
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Аякс1 3
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1 3
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Волендам1 1
      8 Утрехт1 1
      9 Валвейк1 1
      10 Гронинген1 1
      11 Спарта1 1
      12 Херенвен1 1
      13 Фортуна1 0
      14 НЕК Неймеген1 0
      15 Гоу Эхед Иглс1 0
      16
      Стыковая зона
      		Камбюр1 0
      17
      Зона вылета
      		Витесс1 0
      18
      Зона вылета
      		Эммен1 0

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