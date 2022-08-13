Атлетик - Мальорка 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
15 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Окончен
0 : 0
0'
45'
90'
- 22'Хосе Копете
- 31'Родриго Батталья
- 35'Дани Родригес
- 66'Антонио Санчес
- 71'Ли Кан Ин
- 76'Клеман Гренье
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Мальорка, которое состоится 15 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|8
|пз
|Ойан Сансет
57'
|6
|пз
|Микель Весга
|10
|нп
|Икер Муньяин
70'
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
86'
|20
|нп
|Асьер Вильялибре
57'
|7
|нп
|Алекс Беренгер
70'
|19
|пз
|Ойер Саррага
57'
|22
|пз
|Рауль Гарсия
57'
|11
|нп
|Нико Уильямс
70'
|12
|нп
|Горка Гурусета
70'
|29
|нп
|Malcom Ares
86'
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|6
|зщ
|Хосе Копете
|18
|зщ
|Хауме Коста
|19
|пз
|Ли Кан Ин
86'
|8
|пз
|Клеман Гренье
83'
|16
|пз
|Родриго Батталья
|14
|пз
|Дани Родригес
65'
|7
|нп
|Ведат Муричи
87'
|10
|пз
|Антонио Санчес
65'
|12
|пз
|Иддрису Баба
83'
|11
|нп
|Лаго Жуниор
86'
|9
|нп
|Абдон Пратс
87'
Запасные
|35
|вр
|Андер Иру
|23
|зщ
|Перу Ноласкоайн
|31
|зщ
|Айтор Паредес
|21
|зщ
|Андер Капа
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|16
|пз
|Унай Венседор
|14
|пз
|Дани Гарсия
|31
|вр
|Лео Роман
|33
|вр
|Пере Гарсия
|5
|зщ
|Франко Руссо
|3
|зщ
|Бриан Куфре
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|29
|зщ
|Хосеп Гайя
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|14.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 24
|3 : 2
|11.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 4
|2 : 0
|27.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 1
|13.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 0
|11.05.2013
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 1
|15.12.2012
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 1
|15.04.2012
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 0
|25.01.2012
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 1
|18.01.2012
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|04.12.2011
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|7
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|33,3
|8
|Атлетик Б
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|9
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|10
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|11
|Райо Вальекано
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|12
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|17
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Кадис
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0