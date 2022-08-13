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Атлетик - Мальорка 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
15 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Испания - Примера, 1-й тур
Атлетик Б
Окончен
0 : 0
Мальорка

    0'
    45'
    90'
    • 22'
      Хосе Копете
    • 31'
      Родриго Батталья
    • 35'
      Дани Родригес
    • 66'
      Антонио Санчес
    • 71'
      Ли Кан Ин
    • 76'
      Клеман Гренье
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Мальорка, которое состоится 15 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Атлетик Б
    Бильбао
    Мальорка
    Пальма-де-Мальорка
    1ИспанияврУнай Симон
    18ИспаниязщОскар де Маркос
    3ИспаниязщДани Вивиан
    5ИспаниязщЕрай Альварес
    17ИспаниязщЮри Берчиче
    8ИспанияпзОйан Сансет
    57'
    6ИспанияпзМикель Весга
    10ИспаниянпИкер Муньяин
    70'
    9ГананпИньяки Уильямс
    86'
    20ИспаниянпАсьер Вильялибре
    57'
    7ИспаниянпАлекс Беренгер
    70'
    19ИспанияпзОйер Саррага
    57'
    22ИспанияпзРауль Гарсия
    57'
    11ИспаниянпНико Уильямс
    70'
    12ИспаниянпГорка Гурусета
    70'
    29ИспаниянпMalcom Ares
    86'
    1СербияврПредраг Райкович
    15ИспаниязщПабло Маффео
    24СловакиязщМартин Вальент
    21ИспаниязщАнтонио Раильо
    6ИспаниязщХосе Копете
    18ИспаниязщХауме Коста
    19Южная КореяпзЛи Кан Ин
    86'
    8ФранцияпзКлеман Гренье
    83'
    16АргентинапзРодриго Батталья
    14ИспанияпзДани Родригес
    65'
    7АлбаниянпВедат Муричи
    87'
    10ИспанияпзАнтонио Санчес
    65'
    12ГанапзИддрису Баба
    83'
    11Кот-д'ИвуарнпЛаго Жуниор
    86'
    9ИспаниянпАбдон Пратс
    87'
    Запасные
    35ИспанияврАндер Иру
    23ИспаниязщПеру Ноласкоайн
    31ИспаниязщАйтор Паредес
    21ИспаниязщАндер Капа
    15ИспаниязщИньиго Лекуэ
    16ИспанияпзУнай Венседор
    14ИспанияпзДани Гарсия
    31ИспанияврЛео Роман
    33ИспанияврПере Гарсия
    5АргентиназщФранко Руссо
    3АргентиназщБриан Куфре
    20УругвайзщДжованни Гонсалес
    29ИспаниязщХосеп Гайя
    Главные тренеры
    ИспанияЭрнесто Вальверде
    МексикаХавьер Агирре
    История личных встреч
    14.02.2022 Испания - Примера Тур 24 Мальорка3 : 2Атлетик Б
    11.09.2021 Испания - Примера Тур 4 Атлетик Б2 : 0Мальорка
    27.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Атлетик Б3 : 1Мальорка
    13.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Мальорка0 : 0Атлетик Б
    11.05.2013 Испания - Примера Тур 35 Атлетик Б2 : 1Мальорка
    15.12.2012 Испания - Примера Тур 16 Мальорка0 : 1Атлетик Б
    15.04.2012 Испания - Примера Тур 34 Атлетик Б1 : 0Мальорка
    25.01.2012 Кубок Испании 1/4 финала Мальорка0 : 1Атлетик Б
    18.01.2012 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б2 : 0Мальорка
    04.12.2011 Испания - Примера Тур 15 Мальорка1 : 1Атлетик Б
    Турнирная таблица
    КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
    1
    Лига чемпионов
    		Вильярреал11003-03100,0
    2
    Лига чемпионов
    		Осасуна11002-13100,0
    3
    Лига чемпионов
    		Реал Мадрид11002-13100,0
    4
    Лига чемпионов
    		Валенсия11001-03100,0
    5
    Лига Европы
    		Реал Сосьедад11001-03100,0
    6
    Квалификация Лиги конференций
    		Сельта10102-2133,3
    7 Эспаньол10102-2133,3
    8 Атлетик Б10100-0133,3
    9 Барселона10100-0133,3
    10 Мальорка10100-0133,3
    11 Райо Вальекано10100-0133,3
    12 Атлетико М00000-000,0
    13 Бетис00000-000,0
    14 Хетафе00000-000,0
    15 Эльче00000-000,0
    16 Альмерия10011-200,0
    17 Севилья10011-200,0
    18
    Зона вылета
    		Жирона10010-100,0
    19
    Зона вылета
    		Кадис10010-100,0
    20
    Зона вылета
    		Вальядолид10010-300,0

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