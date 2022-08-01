Хетафе - Атлетико 15 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетико М, которое состоится 15 Августа 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|12.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 24
|4 : 3
|21.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 2
|13.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 27
|0 : 0
|30.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|16.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 2
|18.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 0
|26.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 0
|22.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 2
|12.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 1
|06.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 18
|2 : 0