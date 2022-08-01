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Хетафе - Атлетико 15 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Атлетико М, которое состоится 15 Августа 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
12.02.2022 Испания - Примера Тур 24 Атлетико М4 : 3Хетафе
21.09.2021 Испания - Примера Тур 6 Хетафе1 : 2Атлетико М
13.03.2021 Испания - Примера Тур 27 Хетафе0 : 0Атлетико М
30.12.2020 Испания - Примера Тур 16 Атлетико М1 : 0Хетафе
16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Хетафе0 : 2Атлетико М
18.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Атлетико М1 : 0Хетафе
26.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Атлетико М2 : 0Хетафе
22.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Хетафе0 : 2Атлетико М
12.05.2018 Испания - Примера Тур 37 Хетафе0 : 1Атлетико М
06.01.2018 Испания - Примера Тур 18 Атлетико М2 : 0Хетафе

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