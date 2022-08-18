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Ференцварош - Шэмрок Роверс 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
18 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция)
Ференцварош
Шэмрок Роверс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Шэмрок Роверс, которое состоится 18 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ференцварош
      Будапешт, Венгрия
      Шэмрок Роверс
      Дублин, Ирландия
      Главные тренеры
      РоссияСтанислав Саламович Черчесов
      ИрландияСтивен Брэдли
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги Европы: «Ференцварош» — «Шэмрок Роверс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      3-й квалификационный раунд
      Команда12
      АЕК Ларнака
      Партизан
      		2 : 1 2 : 2
      Мальмё
      Дюделанж
      		3 : 0 2 : 2
      Фенербахче
      Словацко
      		3 : 0 1 : 1
      Марибор
      ХИК
      		0 : 2 1 : 0
      Команда12
      Линфилд
      Цюрих
      		0 : 2 3 : 0
      Шэмрок Роверс
      Шкупи
      		3 : 1 1 : 2
      Олимпиакос
      Слован Бр
      		1 : 1 2 : 2 3 : 4
      Раунд плей-офф
      Команда12
      ХИК
      Силькеборг
      		18.0825.08
      Ференцварош
      Шэмрок Роверс
      		18.0825.08
      Цюрих
      Хартс
      		18.0825.08
      Мальмё
      Сивасспор
      		18.0825.08
      Аполлон Л
      Олимпиакос
      		18.0825.08
      Команда12
      Пюник
      Шериф
      		18.0825.08
      Лудогорец
      Жальгирис
      		18.0825.08
      Днепр-1
      АЕК Ларнака
      		18.0825.08
      Гент
      Омония
      		18.0825.08
      Аустрия В
      Фенербахче
      		18.0825.08

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