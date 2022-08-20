07:02 ()
Свернуть список

Монако - Ланс 20 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ланс, которое состоится 20 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
21.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 38 Ланс2 : 2Монако
30.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала Ланс2 : 4Монако
21.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 3 Монако0 : 2Ланс
23.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 38 Ланс0 : 0Монако
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Монако0 : 3Ланс
26.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 34 Ланс0 : 3Монако
02.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 16 Монако2 : 0Ланс
26.03.2014 Кубок Франции 1/4 финала Монако6 : 0Ланс
15.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 36 Монако1 : 1Ланс
21.08.2010 Франция - Лига 1 Тур 3 Ланс2 : 2Монако

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close