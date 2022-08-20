Монако - Ланс 20 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ланс, которое состоится 20 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|2 : 2
|30.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 4
|21.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 2
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 0
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|0 : 3
|26.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|0 : 3
|02.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 0
|26.03.2014
|Кубок Франции
|1/4 финала
|6 : 0
|15.05.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 1
|21.08.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 2