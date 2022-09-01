Факел - Крылья Советов 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
29 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Крылья Советов, которое состоится 29 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов (и.о.)
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|19.08.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|17.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 37
|5 : 1
|24.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 17
|1 : 1
|28.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 35
|2 : 1
|13.02.2018
|Кубок ФНЛ
|Группа A. Тур 2
|0 : 1
|07.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 17
|1 : 0
|27.10.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 29
|1 : 0
|30.06.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 15
|3 : 1
|29.07.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 19
|1 : 1
|22.04.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 5
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Факел» — «Крылья Советов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|3
|7
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|3
|5
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|3
|5
|4
|Химки
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|2
|3
|4
|Факел
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|3
|4
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ахмат
|2
|3
|4
|Оренбург
|3
|2
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|3
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|3
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|3
|3
|4
|Сочи
|3
|0