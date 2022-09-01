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Факел - Крылья Советов 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
29 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Факел
Крылья Советов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Крылья Советов, которое состоится 29 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Факел
      Воронеж
      Крылья Советов
      Самара
      Главные тренеры
      РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов (и.о.)
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      История личных встреч
      19.08.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Крылья Советов1 : 1Факел
      17.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 37 Крылья Советов5 : 1Факел
      24.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 17 Факел1 : 1Крылья Советов
      28.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 35 Крылья Советов2 : 1Факел
      13.02.2018 Кубок ФНЛ Группа A. Тур 2 Факел0 : 1Крылья Советов
      07.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 17 Факел1 : 0Крылья Советов
      27.10.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 29 Факел1 : 0Крылья Советов
      30.06.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 15 Крылья Советов3 : 1Факел
      29.07.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 19 Крылья Советов1 : 1Факел
      22.04.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 5 Факел3 : 2Крылья Советов
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Факел» — «Крылья Советов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар3 7
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород3 5
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М3 5
      4 Химки3 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит2 3
      4 Факел2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М3 4
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ахмат2 3
      4 Оренбург3 2
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА3 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал3 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М3 3
      4 Сочи3 0

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