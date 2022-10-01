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Эмполи - Милан 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
01 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия)
Эмполи
Милан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Милан, которое состоится 01 Октября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эмполи
      Эмполи
      Милан
      Милан
      Главные тренеры
      ИталияПаоло Дзанетти
      ИталияСтефано Пиоли
      История личных встреч
      12.03.2022 Италия - Серия А Тур 29 Милан1 : 0Эмполи
      22.12.2021 Италия - Серия А Тур 19 Эмполи2 : 4Милан
      22.02.2019 Италия - Серия А Тур 25 Милан3 : 0Эмполи
      27.09.2018 Италия - Серия А Тур 6 Эмполи1 : 1Милан
      23.04.2017 Италия - Серия А Тур 33 Милан1 : 2Эмполи
      26.11.2016 Италия - Серия А Тур 14 Эмполи1 : 4Милан
      23.01.2016 Италия - Серия А Тур 21 Эмполи2 : 2Милан
      29.08.2015 Италия - Серия А Тур 2 Милан2 : 1Эмполи
      15.02.2015 Италия - Серия А Тур 23 Милан1 : 1Эмполи
      23.09.2014 Италия - Серия А Тур 4 Эмполи2 : 2Милан
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи752015-51781,0
      2
      Лига чемпионов
      		Аталанта752011-31781,0
      3
      Лига чемпионов
      		Удинезе751115-71676,2
      4
      Лига чемпионов
      		Лацио742113-51466,7
      5
      Лига Европы
      		Милан742113-81466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома74128-71361,9
      7 Интер М740313-111257,1
      8 Ювентус72419-51047,6
      9 Торино73136-71047,6
      10 Фиорентина72327-6942,9
      11 Сассуоло72325-8942,9
      12 Специя72237-11838,1
      13 Салернитана714210-8733,3
      14 Эмполи71426-7733,3
      15 Лечче71336-8628,6
      16 Болонья71337-10628,6
      17 Верона71246-13523,8
      18
      Зона вылета
      		Монца71154-14419,0
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе70255-1429,5
      20
      Зона вылета
      		Сампдория70254-1329,5

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