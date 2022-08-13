Лейпциг - Бохум 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
01 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Бохум, которое состоится 01 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Марко Розе
|Томас Райс
История личных встреч
|27.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|3 : 0
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 0
|02.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 28
|3 : 1
|18.10.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 11
|0 : 1
|12.04.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 28
|1 : 2
|24.10.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 11
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|7
|5
|2
|0
|15-4
|17
|81,0
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|4
|3
|1
|23-6
|15
|62,5
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|7
|5
|0
|2
|9-7
|15
|71,4
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|7
|4
|2
|1
|10-5
|14
|66,7
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|61,9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|7
|3
|3
|1
|10-5
|12
|57,1
|7
|Айнтрахт Ф
|7
|3
|2
|2
|14-13
|11
|52,4
|8
|Майнц
|7
|3
|2
|2
|7-10
|11
|52,4
|9
|Кёльн
|7
|2
|4
|1
|11-8
|10
|47,6
|10
|Вердер
|7
|2
|3
|2
|13-12
|9
|42,9
|11
|Аугсбург
|7
|3
|0
|4
|5-10
|9
|42,9
|12
|РБ Лейпциг
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|38,1
|13
|Герта
|7
|1
|3
|3
|7-9
|6
|28,6
|14
|Шальке-04
|7
|1
|3
|3
|8-14
|6
|28,6
|15
|Штутгарт
|7
|0
|5
|2
|7-10
|5
|23,8
|16
|Байер
|8
|1
|2
|5
|9-16
|5
|20,8
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|7
|1
|2
|4
|5-12
|5
|23,8
| 18
Зона вылета
|Бохум
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
|4,8