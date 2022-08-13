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Лейпциг - Бохум 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
01 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия)
РБ Лейпциг
Бохум

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Бохум, которое состоится 01 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      РБ Лейпциг
      Лейпциг
      Бохум
      Бохум
      Главные тренеры
      ГерманияДоменико Тедеско
      ГерманияМарко Розе
      ГерманияТомас Райс
      История личных встреч
      27.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 24 Бохум0 : 1РБ Лейпциг
      02.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 7 РБ Лейпциг3 : 0Бохум
      03.02.2021 Кубок Германии 1/8 финала РБ Лейпциг4 : 0Бохум
      02.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 28 РБ Лейпциг3 : 1Бохум
      18.10.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 11 Бохум0 : 1РБ Лейпциг
      12.04.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 28 Бохум1 : 2РБ Лейпциг
      24.10.2014 Германия - Вторая Бундеслига Тур 11 РБ Лейпциг2 : 0Бохум
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион752015-41781,0
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария843123-61562,5
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д75029-71571,4
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург742110-51466,7
      5
      Лига Европы
      		Хоффенхайм741212-71361,9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М733110-51257,1
      7 Айнтрахт Ф732214-131152,4
      8 Майнц73227-101152,4
      9 Кёльн724111-81047,6
      10 Вердер723213-12942,9
      11 Аугсбург73045-10942,9
      12 РБ Лейпциг72239-12838,1
      13 Герта71337-9628,6
      14 Шальке-0471338-14628,6
      15 Штутгарт70527-10523,8
      16 Байер81259-16520,8
      17
      Зона вылета
      		Вольфсбург71245-12523,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум70165-1914,8

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