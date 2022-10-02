Лорьян - Лилль 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
02 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Лилль, которое состоится 02 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Лилль
Лилль
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|19.01.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|3 : 1
|10.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 1
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 4
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|4 : 0
|04.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 1
|17.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
|30.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 1
|12.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|3 : 0
|17.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 0
|23.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|7
|2
|0
|19-5
|23
|85,2
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|7
|1
|0
|26-4
|22
|91,7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Лорьян
|8
|6
|1
|1
|17-12
|19
|79,2
| 4
Лига Европы
|Ланс
|8
|5
|3
|0
|16-7
|18
|75,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|8
|4
|2
|2
|13-12
|14
|58,3
|6
|Лион
|8
|4
|1
|3
|16-10
|13
|54,2
|7
|Лилль
|8
|4
|1
|3
|16-16
|13
|54,2
|8
|Ренн
|8
|3
|3
|2
|14-8
|12
|50,0
|9
|Монпелье
|8
|4
|0
|4
|19-15
|12
|50,0
|10
|Труа
|8
|3
|1
|4
|14-16
|10
|41,7
|11
|Клермон
|8
|3
|1
|4
|9-13
|10
|41,7
|12
|Тулуза
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|33,3
|13
|Ницца
|8
|2
|2
|4
|5-9
|8
|33,3
|14
|Анже
|9
|2
|2
|5
|9-21
|8
|29,6
|15
|Нант
|8
|1
|4
|3
|8-11
|7
|29,2
|16
|Осер
|8
|2
|1
|5
|8-19
|7
|29,2
| 17
Зона вылета
|Реймс
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|25,0
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|8
|0
|5
|3
|6-9
|5
|20,8
| 19
Зона вылета
|Брест
|8
|1
|2
|5
|8-18
|5
|20,8
| 20
Зона вылета
|Аяччо
|8
|1
|1
|6
|4-11
|4
|16,7