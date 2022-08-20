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Арсенал - Неман 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Городской (Дзержинск, Беларусь), вместимость: 1100
02 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
Арсенал
Неман

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Неман, которое состоится 02 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Дзержинск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал
      Дзержинск
      Неман
      Гродно
      Главные тренеры
      БеларусьПавел Васильевич Кирильчик
      БеларусьИгорь Николаевич Ковалевич
      История личных встреч
      30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Неман2 : 1Арсенал
      15.05.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Неман2 : 0Арсенал
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ21135337-184469,8
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ22118337-164162,1
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С20124433-124066,7
      4 Динамо Мн20117231-144066,7
      5 Ислочь22114737-273756,1
      6 Торпедо-БелАЗ22105729-233553,0
      7 Минск22104835-353451,5
      8 Гомель23104928-283449,3
      9 Неман21611427-262946,0
      10 Славия-Мозырь2185830-312946,0
      11 Слуцк2368924-332637,7
      12 Белшина2259829-332436,4
      13 Витебск23471222-341927,5
      14
      Стыковая зона
      		Динамо-Брест21461117-301828,6
      15
      Зона вылета
      		Арсенал22341514-351319,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М23331721-561217,4

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