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Урал - Химки 07 Октября прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
07 Октября 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 12-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Урал
Химки

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Химки, которое состоится 07 Октября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Урал
      Екатеринбург
      Химки
      Химки
      Главные тренеры
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      РоссияСпартак Артурович Гогниев
      История личных встреч
      19.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Урал0 : 1Химки
      31.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Химки0 : 0Урал
      02.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Химки1 : 0Урал
      12.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Урал3 : 1Химки
      19.07.2020 Кубок России 1/2 финала Урал1 : 3Химки
      17.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. Тур 2 Урал0 : 0Химки
      12.02.2019 Кубок ФНЛ Группа C. Тур 2 Урал2 : 1Химки
      15.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 28 Химки0 : 0Урал
      17.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 12 Урал1 : 0Химки
      19.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Урал5 : 2Химки
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Урал» — «Химки». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1192032-42987,9
      2 ЦСКА1172223-102369,7
      3 Ростов1164120-152266,7
      4 Спартак М1171324-122266,7
      5 Краснодар1163221-142163,6
      6 Сочи1152418-201751,5
      7 Ахмат1152417-171751,5
      8 Динамо М1144317-131648,5
      9 Оренбург1150618-271545,5
      10 Пари Нижний Новгород1133517-201236,4
      11 Крылья Советов1125410-141133,3
      12 Факел1116415-22927,3
      13 Локомотив М1123615-22927,3
      14 Химки1122712-21824,2
      15
      Зона вылета
      		Урал112189-21721,2
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М111287-23515,2

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