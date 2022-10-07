Урал - Химки 07 Октября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
07 Октября 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 12-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Химки, которое состоится 07 Октября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Химки
Химки
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Спартак Артурович Гогниев
История личных встреч
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 1
|31.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 0
|02.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 0
|12.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 1
|19.07.2020
|Кубок России
|1/2 финала
|1 : 3
|17.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. Тур 2
|0 : 0
|12.02.2019
|Кубок ФНЛ
|Группа C. Тур 2
|2 : 1
|15.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 28
|0 : 0
|17.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 12
|1 : 0
|19.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 22
|5 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Урал» — «Химки». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|11
|9
|2
|0
|32-4
|29
|87,9
|2
|ЦСКА
|11
|7
|2
|2
|23-10
|23
|69,7
|3
|Ростов
|11
|6
|4
|1
|20-15
|22
|66,7
|4
|Спартак М
|11
|7
|1
|3
|24-12
|22
|66,7
|5
|Краснодар
|11
|6
|3
|2
|21-14
|21
|63,6
|6
|Сочи
|11
|5
|2
|4
|18-20
|17
|51,5
|7
|Ахмат
|11
|5
|2
|4
|17-17
|17
|51,5
|8
|Динамо М
|11
|4
|4
|3
|17-13
|16
|48,5
|9
|Оренбург
|11
|5
|0
|6
|18-27
|15
|45,5
|10
|Пари Нижний Новгород
|11
|3
|3
|5
|17-20
|12
|36,4
|11
|Крылья Советов
|11
|2
|5
|4
|10-14
|11
|33,3
|12
|Факел
|11
|1
|6
|4
|15-22
|9
|27,3
|13
|Локомотив М
|11
|2
|3
|6
|15-22
|9
|27,3
|14
|Химки
|11
|2
|2
|7
|12-21
|8
|24,2
| 15
Зона вылета
|Урал
|11
|2
|1
|8
|9-21
|7
|21,2
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|11
|1
|2
|8
|7-23
|5
|15,2