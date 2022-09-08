Партизан - Словацко 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
03 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 6-й тур
Главный судья: Павел Рачковски (Варшава, Польша)
Окончен
1 : 1
- 41'1:0Бибрас Натхо
- 44'Александар Филипович
- 88'Амиду Траоре
- 390+2'Игор Вуячич90+3'Слободан Урошевич90+3'Светозар Маркович
0'
45'
90'
- 16'Патрик Шимко
- 40'Ян Калабишка
- 73'1:1Ондржей Мигалик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - Словацко, которое состоится 03 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
Словацко
Угерске-Градиште, Чехия
|41
|вр
|Александар Попович
|26
|зщ
|Александар Филипович
|6
|зщ
|Светозар Маркович
|5
|зщ
|Игор Вуячич
|72
|зщ
|Слободан Урошевич
|18
|пз
|Фуссейни Диабате
|8
|пз
|Амиду Траоре
|40
|пз
|Кристиян Белич
72'
|9
|пз
|Квинси Мениг
88'
|10
|пз
|Бибрас Натхо
90+4'
|11
|нп
|Рикарду Гомеш
|20
|нп
|Андрия Павлович
72'
|97
|пз
|Александар Лутовац
88'
|4
|зщ
|Синиша Саничанин
90+4'
|1
|вр
|Филип Нгуиэн
|6
|зщ
|Станислав Гофманн
62'
|4
|зщ
|Патрик Шимко
|14
|зщ
|Мерхас Доски
62'
|7
|пз
|Даниэль Гользер
82'
|19
|пз
|Ян Калабишка
|8
|пз
|Владислав Лёвин
|28
|пз
|Властимил Даничек
|13
|пз
|Михал Когут
87'
|15
|нп
|Патрик Бранднер
|9
|нп
|Филип Вехета
62'
|27
|пз
|Михал Томич
62'
|20
|пз
|Марек Гавлик
62'
|17
|нп
|Ондржей Мигалик
62'
|24
|пз
|Павел Юрошка
82'
|21
|нп
|Ондржей Шашинка
87'
Запасные
|85
|вр
|Неманья Стеванович
|17
|зщ
|Марко Живкович
|12
|зщ
|Златан Шехович
|3
|зщ
|Михайло Илич
|77
|пз
|Неманья Йович
|55
|пз
|Данило Пантич
|15
|пз
|Любомир Фейса
|36
|нп
|Никола Терзич
|14
|нп
|Самед Баждар
|30
|вр
|Томаш Фриштак
|31
|вр
|Иржи Борек
|5
|зщ
|Томаш Бржечка
Главные тренеры
|Александар Станоевич
|Мартин Сведик
История личных встреч
|08.09.2022
|Лига конференций
|Группа D. Тур 1
|3 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Истанбул Башакшехир
|6
|13
| 2
Плей-офф
|Фиорентина
|6
|13
|3
|Хартс
|6
|6
|4
|Рижская футбольная школа
|6
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|18
| 2
Плей-офф
|Андерлехт
|6
|8
|3
|Силькеборг
|6
|6
|4
|Стяуа
|6
|2
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вильярреал
|6
|13
| 2
Плей-офф
|Лех П
|6
|9
|3
|Хапоэль Б-Ш
|6
|7
|4
|Аустрия В
|6
|2
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ницца
|6
|9
| 2
Плей-офф
|Партизан
|6
|9
|3
|Кёльн
|6
|8
|4
|Словацко
|6
|5
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|6
|15
| 2
Плей-офф
|Днепр-1
|6
|10
|3
|Аполлон Л
|6
|7
|4
|Вадуц
|6
|2
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Юргорден
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Гент
|6
|8
|3
|Мольде
|6
|7
|4
|Шэмрок Роверс
|6
|2
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Сивасспор
|6
|11
| 2
Плей-офф
|ЧФР Клуж
|6
|10
|3
|Славия П
|6
|8
|4
|Балкани
|6
|4
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|6
|11
| 2
Плей-офф
|Базель
|6
|11
|3
|Пюник
|6
|6
|4
|Жальгирис
|6
|5