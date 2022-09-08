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Партизан - Словацко 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
03 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 6-й тур
Главный судья: Павел Рачковски (Варшава, Польша)
Партизан
Окончен
1 : 1
Словацко

  • 41'
    1:0
    Бибрас Натхо
  • 44'
    Александар Филипович
  • 88'
    Амиду Траоре
  • 3
    90+2'
    Игор Вуячич
    90+3'
    Слободан Урошевич
    90+3'
    Светозар Маркович
0'
45'
90'
  • 16'
    Патрик Шимко
  • 40'
    Ян Калабишка
  • 73'
    1:1
    Ондржей Мигалик
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - Словацко, которое состоится 03 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
Словацко
Угерске-Градиште, Чехия
41СербияврАлександар Попович
26СербиязщАлександар Филипович
6СербиязщСветозар Маркович
5ЧерногориязщИгор Вуячич
72СербиязщСлободан Урошевич
18МалипзФуссейни Диабате
8МалипзАмиду Траоре
40СербияпзКристиян Белич
72'
9НидерландыпзКвинси Мениг
88'
10ИзраильпзБибрас Натхо
90+4'
11Кабо-ВерденпРикарду Гомеш
20СербиянпАндрия Павлович
72'
97СербияпзАлександар Лутовац
88'
4Босния и ГерцеговиназщСиниша Саничанин
90+4'
1ЧехияврФилип Нгуиэн
6ЧехиязщСтанислав Гофманн
62'
4СловакиязщПатрик Шимко
14ИракзщМерхас Доски
62'
7ЧехияпзДаниэль Гользер
82'
19ЧехияпзЯн Калабишка
8РоссияпзВладислав Лёвин
28ЧехияпзВластимил Даничек
13ЧехияпзМихал Когут
87'
15ЧехиянпПатрик Бранднер
9ЧехиянпФилип Вехета
62'
27СловакияпзМихал Томич
62'
20ЧехияпзМарек Гавлик
62'
17ЧехиянпОндржей Мигалик
62'
24ЧехияпзПавел Юрошка
82'
21ЧехиянпОндржей Шашинка
87'
Запасные
85СербияврНеманья Стеванович
17СербиязщМарко Живкович
12СербиязщЗлатан Шехович
3СербиязщМихайло Илич
77СербияпзНеманья Йович
55СербияпзДанило Пантич
15СербияпзЛюбомир Фейса
36СербиянпНикола Терзич
14СербиянпСамед Баждар
30ЧехияврТомаш Фриштак
31ЧехияврИржи Борек
5ЧехиязщТомаш Бржечка
Главные тренеры
СербияАлександар Станоевич
ЧехияМартин Сведик
История личных встреч
08.09.2022 Лига конференций Группа D. Тур 1 Словацко3 : 3Партизан
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Истанбул Башакшехир6 13
2
Плей-офф
Фиорентина6 13
3 Хартс6 6
4 Рижская футбольная школа6 2
Группа B
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Вест Хэм Юнайтед6 18
2
Плей-офф
Андерлехт6 8
3 Силькеборг6 6
4 Стяуа6 2
Группа C
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Вильярреал6 13
2
Плей-офф
Лех П6 9
3 Хапоэль Б-Ш6 7
4 Аустрия В6 2
Группа D
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Ницца6 9
2
Плей-офф
Партизан6 9
3 Кёльн6 8
4 Словацко6 5
Группа E
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
АЗ Алкмар6 15
2
Плей-офф
Днепр-16 10
3 Аполлон Л6 7
4 Вадуц6 2
Группа F
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Юргорден6 16
2
Плей-офф
Гент6 8
3 Мольде6 7
4 Шэмрок Роверс6 2
Группа G
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Сивасспор6 11
2
Плей-офф
ЧФР Клуж6 10
3 Славия П6 8
4 Балкани6 4
Группа H
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Слован Бр6 11
2
Плей-офф
Базель6 11
3 Пюник6 6
4 Жальгирис6 5

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