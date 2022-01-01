Словения - Черногория 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
20 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Черногория, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Черногория
Главные тренеры
|Матьяж Кек
|Миодраг Радулович
История личных встреч
|02.06.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2