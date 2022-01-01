00:37 ()
Свернуть список

Люксембург - Болгария 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
20 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Люксембург
Болгария

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Болгария, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Люксембург
      Болгария
      Главные тренеры
      ЛюксембургЛюк Хольтц
      БолгарияЯсен Петров
      СербияМладен Крстаич
      История личных встреч
      10.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа A. Тур 10 Люксембург1 : 1Болгария
      06.09.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа A. Тур 1 Болгария4 : 3Люксембург
      12.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа G. Тур 10 Болгария3 : 0Люксембург
      11.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа G. Тур 4 Люксембург0 : 1Болгария

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close