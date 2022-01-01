Люксембург - Болгария 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
20 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Болгария, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Люксембург
Болгария
Главные тренеры
|Люк Хольтц
|Ясен Петров
|Младен Крстаич
История личных встреч
|10.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. Тур 10
|1 : 1
|06.09.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа A. Тур 1
|4 : 3
|12.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. Тур 10
|3 : 0
|11.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. Тур 4
|0 : 1