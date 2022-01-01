00:37 ()
Свернуть список

Молдавия - Румыния 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
20 Ноября 2022 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Молдавия
Румыния

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Румыния, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Молдавия
      Румыния
      Главные тренеры
      МолдавияСергей Викторович Клещенко
      РумынияЭдуард Йордэнеску
      История личных встреч
      14.02.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Румыния2 : 1Молдавия

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close