Молдавия - Румыния 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
20 Ноября 2022 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Румыния, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Молдавия
Румыния
Главные тренеры
|Сергей Викторович Клещенко
|Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
|14.02.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1