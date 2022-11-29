Уэльс - Англия 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ахмед бин Али (Аль-Райан, Катар), вместимость: 45032
29 Ноября 2022 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Англия, которое состоится 29 Ноября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмед бин Али (Аль-Райан, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уэльс
Англия
Главные тренеры
|Роберт Пейдж
|Гарет Саутгейт
История личных встреч
|08.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|16.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа B
|2 : 1
|06.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа G. Тур 8
|1 : 0
|26.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа G. Тур 5
|0 : 2