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Уэльс - Англия 29 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ахмед бин Али (Аль-Райан, Катар), вместимость: 45032
29 Ноября 2022 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
Уэльс
Англия

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уэльс - Англия, которое состоится 29 Ноября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмед бин Али (Аль-Райан, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уэльс
Англия
Главные тренеры
Уэльс Роберт Пейдж
Англия Гарет Саутгейт
История личных встреч
08.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Англия3 : 0Уэльс
16.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа B Англия2 : 1Уэльс
06.09.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа G. Тур 8 Англия1 : 0Уэльс
26.03.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа G. Тур 5 Уэльс0 : 2Англия

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