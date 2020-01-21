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Эспаньол - Бетис 21 Января прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
21 Января 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Эспаньол
Бетис

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Бетис, которое состоится 21 Января 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
21.01.2022 Испания - Примера Тур 22 Эспаньол1 : 4Бетис
19.09.2021 Испания - Примера Тур 5 Бетис2 : 2Эспаньол
25.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Бетис1 : 0Эспаньол
15.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Эспаньол2 : 2Бетис
29.04.2019 Испания - Примера Тур 35 Бетис1 : 1Эспаньол
30.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Бетис3 : 1 ДВЭспаньол
24.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Эспаньол1 : 1Бетис
16.12.2018 Испания - Примера Тур 16 Эспаньол1 : 3Бетис
17.03.2018 Испания - Примера Тур 29 Бетис3 : 0Эспаньол
30.10.2017 Испания - Примера Тур 10 Эспаньол1 : 0Бетис
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона16 13 2 1 35-6 41 85.4
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид16 12 2 2 36-16 38 79.2
3
Лига чемпионов
Реал Сосьедад17 11 2 4 26-18 35 68.6
4
Лига чемпионов
Вильярреал17 8 4 5 20-13 28 54.9
5
Лига Европы
Бетис16 8 4 4 19-13 28 58.3
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетико М17 8 4 5 24-16 28 54.9
7 Осасуна17 8 3 6 17-16 27 52.9
8 Атлетик Б17 7 5 5 25-17 26 51.0
9 Райо Вальекано17 7 5 5 24-20 26 51.0
10 Мальорка17 6 4 7 14-16 22 43.1
11 Жирона17 5 6 6 26-27 21 41.2
12 Валенсия16 5 4 7 23-18 19 39.6
13 Альмерия17 5 3 9 18-26 18 35.3
14 Эспаньол17 3 8 6 21-26 17 33.3
15 Вальядолид17 5 2 10 13-25 17 33.3
16 Сельта17 4 5 8 17-28 17 33.3
17 Хетафе17 4 5 8 16-24 17 33.3
18
Зона вылета
Кадис17 3 7 7 12-28 16 31.4
19
Зона вылета
Севилья17 3 6 8 17-26 15 29.4
20
Зона вылета
Эльче17 0 5 12 11-35 5 9.8

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