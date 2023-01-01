Эльче - Осасуна 22 Января прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
22 Января 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 18-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Осасуна, которое состоится 22 Января 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Пабло Мачин
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|01.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|29.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|18.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 0
|22.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 2
|22.04.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 35
|1 : 2
|26.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 2
|1 : 1
|10.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 33
|0 : 0
|08.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 12
|2 : 1
|15.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 0
|20.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|85.4
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|79.2
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|18
|12
|2
|4
|28-18
|38
|70.4
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|9
|4
|5
|27-16
|31
|57.4
| 5
Лига Европы
|Бетис
|17
|8
|4
|5
|19-14
|28
|54.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|17
|8
|4
|5
|20-13
|28
|54.9
|7
|Осасуна
|17
|8
|3
|6
|17-16
|27
|52.9
|8
|Атлетик Б
|17
|7
|5
|5
|25-17
|26
|51.0
|9
|Райо Вальекано
|18
|7
|5
|6
|24-22
|26
|48.1
|10
|Мальорка
|18
|7
|4
|7
|15-16
|25
|46.3
|11
|Жирона
|17
|5
|6
|6
|26-27
|21
|41.2
|12
|Эспаньол
|18
|4
|8
|6
|22-26
|20
|37.0
|13
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|39.6
|14
|Альмерия
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|35.3
|15
|Севилья
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|33.3
|16
|Вальядолид
|18
|5
|2
|11
|13-28
|17
|31.5
|17
|Хетафе
|17
|4
|5
|8
|16-24
|17
|33.3
| 18
Зона вылета
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|31.5
| 19
Зона вылета
|Кадис
|18
|3
|7
|8
|12-29
|16
|29.6
| 20
Зона вылета
|Эльче
|17
|0
|5
|12
|11-35
|5
|9.8