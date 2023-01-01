Ювентус - Аталанта 22 Января прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
22 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Аталанта, которое состоится 22 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 1
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 1
|14.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|19.05.2021
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 0
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
|11.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 2
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|1 : 3
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 1
|30.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|16
|2
|1
|46-14
|50
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|70.4
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|68.5
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|63.0
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|63.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|63.0
|7
|Торино
|19
|7
|5
|7
|19-20
|26
|45.6
|8
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|46.3
|9
|Фиорентина
|19
|6
|5
|8
|21-25
|23
|40.4
|10
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|22
|-15
|68.5
|11
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|40.7
|12
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|40.7
|13
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|38.9
|14
|Лечче
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|35.1
|15
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|33.3
|16
|Салернитана
|19
|4
|6
|9
|23-37
|18
|31.6
|17
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|29.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|21.1
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|16.7
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
|13.0