Саутгемптон - Ньюкасл Юнайтед 24 Января прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
24 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 24 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Натан Джонс
|Эдди Хау
История личных встреч
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 4
|10.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 2
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|3 : 2
|06.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 0
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 1
|08.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 1
|20.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|3 : 1
|27.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 0
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|3 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
|Метка
| Кембридж Юнайтед
Миллуолл
|1 : 0
| Шрусбери Таун
Карлайл Юнайтед
|3 : 2
| Харрогейт Таун
Стокпорт Каунти
|0 : 1
| Уимблдон
Гиллингем
|0 : 2
| Лутон Таун
Ньюпорт Каунти
|2 : 3
| Кардифф Сити
Портсмут
|0 : 3
| Чарльтон Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
|1 : 1 5 : 3
| Гримсби Таун
Кру Александра
|4 : 0
| Моркам
Сток Сити
|0 : 0 5 : 3
| Форест Грин Роверс
Лейтон Ориент
|2 : 0
| Челтнем Таун
Эксетер Сити
|0 : 7
| Оксфорд Юнайтед
Суонси Сити
|2 : 2 5 : 3
| Уолсолл
Суиндон Таун
|2 : 0
| Милтон-Кинс Донс
Саттон Юнайтед
|1 : 0
| Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
|1 : 2
| Флитвуд Таун
Уиган Атлетик
|1 : 0
| Кроули Таун
Бристоль Роверс
|1 : 0
| Донкастер Роверс
Линкольн Сити
|0 : 3
| Брэдфорд Сити
Халл Сити
|2 : 1
| Ипсвич Таун
Колчестер Юнайтед
|0 : 1
| Норвич Сити
Бирмингем Сити
|2 : 2 4 : 2
| Болтон Уондерерс
Солфорд Сити
|5 : 1
| Аккрингтон Стэнли
Транмир Роверс
|2 : 2 11 : 12
| Блэкпул
Барроу
|0 : 0 3 : 4
| Хаддерсфилд Таун
Престон Норт Энд
|1 : 4
| Мэнсфилд Таун
Дерби Каунти
|1 : 2
| Рочдейл
Бёртон Альбион
|2 : 0
| Рединг
Стивенидж
|1 : 2
| Ковентри Сити
Бристоль Сити
|1 : 4
| Порт Вейл
Ротерхэм Юнайтед
|1 : 2
| Плимут Аргайл
Питерборо Юнайтед
|0 : 2
| Шеффилд Уэнсдей
Сандерленд
|2 : 0
| Мидлсбро
Барнсли
|0 : 1
| Блэкберн Роверс
Хартлпул Юнайтед
|4 : 0
| Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Юнайтед
|1 : 0
2-й раунд
|Метка
| Уолсолл
Чарльтон Атлетик
|0 : 1
| Шрусбери Таун
Бёрнли
|0 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Рочдейл
|3 : 0
| Болтон Уондерерс
Астон Вилла
|1 : 4
| Гиллингем
Эксетер Сити
|0 : 0 6 : 5
| Колчестер Юнайтед
Брентфорд
|0 : 2
| Кроули Таун
Фулхэм
|2 : 0
| Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
|0 : 2
| Кембридж Юнайтед
Саутгемптон
|0 : 3
| Стивенидж
Питерборо Юнайтед
|1 : 0
| Норвич Сити
Борнмут
|2 : 2 3 : 5
| Ньюпорт Каунти
Портсмут
|3 : 2
| Оксфорд Юнайтед
Кристал Пэлас
|0 : 2
| Барроу
Линкольн Сити
|2 : 2 1 : 3
| Стокпорт Каунти
Лестер Сити
|0 : 0 1 : 3
| Гримсби Таун
Ноттингем Форест
|0 : 3
| Брэдфорд Сити
Блэкберн Роверс
|1 : 2
| Вулверхэмптон
Престон Норт Энд
|2 : 1
| Флитвуд Таун
Эвертон
|0 : 1
| Дерби Каунти
Вест Бромвич Альбион
|1 : 0
| Ротерхэм Юнайтед
Моркам
|0 : 1
| Уиком Уондерерс
Бристоль Сити
|1 : 3
| Транмир Роверс
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 2
| Лидс Юнайтед
Барнсли
|3 : 1
| Форест Грин Роверс
Брайтон энд Хоув Альбион
|0 : 3
3-й раунд
|Метка
A02
| Лестер Сити
Ньюпорт Каунти
|3 : 0
A05
| Бёрнли
Кроули Таун
|3 : 1
A08
| Борнмут
Эвертон
|4 : 1
A09
| Милтон-Кинс Донс
Моркам
|2 : 0
A11
| Бристоль Сити
Линкольн Сити
|1 : 3
A12
| Стивенидж
Чарльтон Атлетик
|1 : 1 4 : 5
A13
| Брентфорд
Гиллингем
|1 : 1 5 : 6
A01
| Вест Хэм Юнайтед
Блэкберн Роверс
|2 : 2 9 : 10
A03
| Вулверхэмптон
Лидс Юнайтед
|1 : 0
A04
| Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур
|2 : 0
A14
| Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдей
|1 : 1 6 : 5
A15
| Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
|0 : 0 3 : 2
A16
| Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион
|1 : 3
A07
| Ливерпуль
Дерби Каунти
|0 : 0 3 : 2
A10
| Манчестер Сити
Челси
|2 : 0
A06
| Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
|4 : 2
1/8 финала
|Метка
B01
| Вулверхэмптон
Гиллингем
|2 : 0
B02
| Милтон-Кинс Донс
Лестер Сити
|0 : 3
B03
| Саутгемптон
Линкольн Сити
|2 : 1
B05
| Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
|1 : 0
B04
| Блэкберн Роверс
Ноттингем Форест
|1 : 4
B06
| Чарльтон Атлетик
Брайтон энд Хоув Альбион
|0 : 0 4 : 3
B07
| Манчестер Юнайтед
Бёрнли
|2 : 0
B08
| Манчестер Сити
Ливерпуль
|3 : 2
1/4 финала
|Метка
QF2
| Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити
|2 : 0
QF1
| Манчестер Юнайтед
Чарльтон Атлетик
|3 : 0
QF3
| Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
|1 : 1 4 : 3
QF4
| Саутгемптон
Манчестер Сити
|2 : 0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
| Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон24.01
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед31.01
Саутгемптон
0
0
0
0
SF2
| Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест25.01
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед01.02
Ноттингем Форест
0
0
0
0