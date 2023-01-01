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Порту - Академику 25 Января прямая трансляция

Стадион: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия), вместимость: 24771
25 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Португалия - Кубок лиги, 1/2 финала
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия)
Порту
Академику

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Академику, которое состоится 25 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Кубок лиги, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Порту
      Порту
      Академику
      Визеу
      Главные тренеры
      ПортугалияСержиу Консейсау
      ПортугалияЖорже Кошта
      История личных встреч
      12.02.2020 Кубок Португалии 1/2 финала Порту3 : 0Академику
      04.02.2020 Кубок Португалии 1/2 финала Академику1 : 1Порту
      Турнирная таблица
      1/4 финала
      Метка
      QF1
      		 Спортинг
      Брага
      		5 : 0
      QF2
      		 Академику
      Боавишта
      		2 : 1
      QF3
      		 Порту
      Жил Висенте
      		2 : 0
      QF4
      		 Морейренсе
      Арока
      		1 : 2
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		 Арока
      Спортинг
      		1 : 2
      SF2
      		 Порту
      Академику
      		25.01

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