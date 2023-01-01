Порту - Академику 25 Января прямая трансляция
Стадион: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия), вместимость: 24771
25 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Португалия - Кубок лиги, 1/2 финала
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Академику, которое состоится 25 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Кубок лиги, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Академику
Визеу
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Жорже Кошта
История личных встреч
|12.02.2020
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|3 : 0
|04.02.2020
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 1
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF1
| Спортинг
Брага
|5 : 0
QF2
| Академику
Боавишта
|2 : 1
QF3
| Порту
Жил Висенте
|2 : 0
QF4
| Морейренсе
Арока
|1 : 2
1/2 финала
|Метка
SF1
| Арока
Спортинг
|1 : 2
SF2
| Порту
Академику
|25.01