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Лорьян - Ренн 27 Января прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
27 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция)
Лорьян
Ренн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ренн, которое состоится 27 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лорьян
      Лорьян
      Ренн
      Ренн
      Главные тренеры
      ФранцияРежис Ле Брис
      ФранцияБруно Женезио
      История личных встреч
      07.08.2022 Франция - Лига 1 Тур 1 Ренн0 : 1Лорьян
      24.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 34 Ренн5 : 0Лорьян
      18.12.2021 Кубок Франции 1/32 финала Ренн1 : 0Лорьян
      28.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 15 Лорьян0 : 2Ренн
      03.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 23 Ренн1 : 1Лорьян
      20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Лорьян0 : 3Ренн
      25.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 27 Ренн1 : 0Лорьян
      29.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 15 Лорьян2 : 1Ренн
      26.10.2016 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Ренн3 : 2Лорьян
      09.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 20 Ренн2 : 2Лорьян
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ19 15 2 2 48-14 47 82.5
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс19 13 5 1 32-13 44 77.2
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель19 13 3 3 39-16 42 73.7
      4
      Лига Европы
      		Монако19 11 4 4 42-26 37 64.9
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн19 11 4 4 36-20 37 64.9
      6 Лилль19 10 4 5 35-25 34 59.6
      7 Лорьян19 9 5 5 31-29 32 56.1
      8 Клермон19 8 4 7 24-27 28 49.1
      9 Лион19 7 4 8 28-23 25 43.9
      10 Ницца19 6 7 6 22-20 25 43.9
      11 Реймс19 5 10 4 21-23 25 43.9
      12 Тулуза19 6 5 8 29-34 23 40.4
      13 Нант19 4 9 6 21-24 21 36.8
      14 Труа19 4 6 9 30-40 18 31.6
      15 Монпелье19 5 2 12 28-40 17 29.8
      16 Страсбург19 2 9 8 24-34 15 26.3
      17
      Зона вылета
      		Брест19 3 6 10 19-34 15 26.3
      18
      Зона вылета
      		Аяччо19 4 3 12 16-34 15 26.3
      19
      Зона вылета
      		Осер19 3 4 12 16-41 13 22.8
      20
      Зона вылета
      		Анже19 2 2 15 17-41 8 14.0

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