АЗ Алкмар - Утрехт 28 Января прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
28 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 19-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Утрехт, которое состоится 28 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 19-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Утрехт
Утрехт
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Хенк Фразер
История личных встреч
|09.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|1 : 2
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|2 : 2
|17.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|5 : 1
|27.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|0 : 1
|27.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|2 : 2
|23.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|0 : 3
|19.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|3 : 0
|20.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|2 : 1
|19.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|1 : 1
|22.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|18
|41
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|18
|39
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|18
|35
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|18
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|18
|32
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|18
|29
|8
|Херенвен
|18
|27
|9
|НЕК Неймеген
|18
|22
|10
|Валвейк
|17
|19
|11
|Гоу Эхед Иглс
|17
|19
|12
|Фортуна
|18
|19
|13
|Эксельсиор
|18
|19
|14
|Витесс
|18
|16
|15
|Эммен
|18
|15
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|18
|13
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Гронинген
|18
|12