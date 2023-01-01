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АЗ Алкмар - Утрехт 28 Января прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
28 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 19-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды)
АЗ Алкмар
Утрехт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Утрехт, которое состоится 28 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 19-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Утрехт
      Утрехт
      Главные тренеры
      НидерландыПаскаль Янсен
      НидерландыХенк Фразер
      История личных встреч
      09.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Утрехт1 : 2АЗ Алкмар
      11.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Утрехт2 : 2АЗ Алкмар
      17.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 АЗ Алкмар5 : 1Утрехт
      27.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 АЗ Алкмар0 : 1Утрехт
      27.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Утрехт2 : 2АЗ Алкмар
      23.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Утрехт0 : 3АЗ Алкмар
      19.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 АЗ Алкмар3 : 0Утрехт
      20.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Утрехт2 : 1АЗ Алкмар
      19.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Утрехт1 : 1АЗ Алкмар
      22.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 АЗ Алкмар3 : 0Утрехт
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1841
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар1839
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен1835
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1835
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Аякс1834
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта1832
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт1829
      8 Херенвен1827
      9 НЕК Неймеген1822
      10 Валвейк1719
      11 Гоу Эхед Иглс1719
      12 Фортуна1819
      13 Эксельсиор1819
      14 Витесс1816
      15 Эммен1815
      16
      Стыковая зона
      		Волендам1813
      17
      Зона вылета
      		Камбюр1812
      18
      Зона вылета
      		Гронинген1812

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