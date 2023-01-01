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Ювентус - Лацио 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
02 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/4 финала
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
Ювентус
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лацио, которое состоится 02 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Лацио
Рим
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
13.11.2022 Италия - Серия А Тур 15 Ювентус3 : 0Лацио
16.05.2022 Италия - Серия А Тур 37 Ювентус2 : 2Лацио
20.11.2021 Италия - Серия А Тур 13 Лацио0 : 2Ювентус
06.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Ювентус3 : 1Лацио
08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Лацио1 : 1Ювентус
20.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Ювентус2 : 1Лацио
22.12.2019 Суперкубок Италии Финал Ювентус1 : 3Лацио
07.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Лацио3 : 1Ювентус
27.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Лацио1 : 2Ювентус
25.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Ювентус2 : 0Лацио
Текстовая трансляция
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Команда Массимилиано Аллегри свалилась на 10-е место в таблице чемпионата Италии и, скорее всего, останется без еврокубков на будущий сезон. Что же будет дальше с «Ювентусом»? У «Ювентуса» будут большие проблемы без еврокубков. Кого из важных игроков потеряет клуб?0'Гранд Серии А опять влип в скандал. С туринцев сняты 15 очков. «Ювентус» жестоко наказан! Клуб может остаться без еврокубков0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии: «Ювентус» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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