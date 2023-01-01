Ювентус - Лацио 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
02 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/4 финала
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Лацио, которое состоится 02 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Тур 15
|3 : 0
|16.05.2022
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 2
|20.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 2
|06.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 26
|3 : 1
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 1
|20.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 1
|22.12.2019
|Суперкубок Италии
|Финал
|1 : 3
|07.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 15
|3 : 1
|27.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 2
|25.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 0
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Команда Массимилиано Аллегри свалилась на 10-е место в таблице чемпионата Италии и, скорее всего, останется без еврокубков на будущий сезон. Что же будет дальше с «Ювентусом»? У «Ювентуса» будут большие проблемы без еврокубков. Кого из важных игроков потеряет клуб?0'Гранд Серии А опять влип в скандал. С туринцев сняты 15 очков. «Ювентус» жестоко наказан! Клуб может остаться без еврокубков0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии: «Ювентус» — «Лацио». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.