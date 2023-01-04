Фиорентина - Болонья 05 Февраля прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
05 Февраля 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 21-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Болонья, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 1
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 0
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 3
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 34
|3 : 3
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 0
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 37
|4 : 0
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 1
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 32
|0 : 0
|25.11.2018
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 0
|04.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|20
|17
|2
|1
|48-15
|53
|88.3
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|66.7
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|21
|12
|4
|5
|28-18
|40
|63.5
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|63.3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|20
|11
|5
|4
|39-23
|38
|63.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|20
|11
|5
|4
|37-29
|38
|63.3
|7
|Удинезе
|20
|7
|8
|5
|28-22
|29
|48.3
|8
|Торино
|20
|7
|6
|7
|21-22
|27
|45.0
|9
|Болонья
|20
|7
|5
|8
|26-30
|26
|43.3
|10
|Эмполи
|21
|6
|8
|7
|19-26
|26
|41.3
|11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|41.7
|12
|Фиорентина
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|40.0
|13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|-15
|38.3
|14
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|36.5
|15
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|35.0
|16
|Сассуоло
|20
|5
|5
|10
|23-31
|20
|33.3
|17
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|30.0
| 18
Зона вылета
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|21.7
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|15.0
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|21
|0
|8
|13
|15-37
|8
|12.7