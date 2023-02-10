Кадис - Жирона 10 Февраля прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
10 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Жирона, которое состоится 10 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Жирона
Жирона
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Анхель Мичел
История личных встреч
|15.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|16.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|17.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 41
|2 : 1
|14.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 5
|2 : 0
|19.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 30
|1 : 2
|09.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 9
|0 : 0