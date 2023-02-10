07:34 ()
Свернуть список

Кадис - Жирона 10 Февраля прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
10 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания)
Кадис
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Жирона, которое состоится 10 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Жирона
Жирона
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес
Испания Анхель Мичел
История личных встреч
15.10.2022 Испания - Примера Тур 9 Жирона1 : 1Кадис
16.01.2021 Кубок Испании 1/16 финала Жирона2 : 0Кадис
17.07.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 41 Жирона2 : 1Кадис
14.09.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 5 Кадис2 : 0Жирона
19.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 30 Жирона1 : 2Кадис
09.10.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 9 Кадис0 : 0Жирона

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close