Вест Хэм Юнайтед - Челси 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
11 Февраля 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Челси, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Грэм Поттер
История личных встреч
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 1
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 0
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|3 : 2
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|0 : 1
|21.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|3 : 0
|01.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 2
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 1
|08.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 0
|23.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 0
|08.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|16
|2
|2
|45-17
|50
|83.3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|21
|14
|3
|4
|53-21
|45
|71.4
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|22
|13
|4
|5
|36-28
|43
|65.2
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|10
|10
|1
|34-12
|40
|63.5
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|12
|3
|7
|41-31
|39
|59.1
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|10
|4
|6
|38-27
|34
|56.7
|7
|Брентфорд
|21
|8
|9
|4
|35-28
|33
|52.4
|8
|Фулхэм
|22
|9
|5
|8
|32-30
|32
|48.5
|9
|Челси
|21
|8
|6
|7
|22-21
|30
|47.6
|10
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|48.3
|11
|Астон Вилла
|21
|8
|4
|9
|25-31
|28
|44.4
|12
|Кристал Пэлас
|21
|6
|6
|9
|19-29
|24
|38.1
|13
|Ноттингем Форест
|21
|6
|6
|9
|17-35
|24
|38.1
|14
|Лестер Сити
|21
|6
|3
|12
|32-37
|21
|33.3
|15
|Вулверхэмптон
|21
|5
|5
|11
|15-30
|20
|31.7
|16
|Лидс Юнайтед
|21
|4
|7
|10
|28-36
|19
|30.2
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|5
|4
|12
|18-26
|19
|30.2
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|28.6
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|21
|4
|5
|12
|19-43
|17
|27.0
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|21
|4
|3
|14
|17-38
|15
|23.8