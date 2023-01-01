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Вест Хэм Юнайтед - Челси 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
11 Февраля 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Вест Хэм Юнайтед
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Челси, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вест Хэм Юнайтед
      Лондон
      Челси
      Лондон
      Главные тренеры
      ШотландияДэвид Мойес
      АнглияГрэм Поттер
      История личных встреч
      03.09.2022 Англия - Премьер-лига Тур 6 Челси2 : 1Вест Хэм Юнайтед
      24.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 34 Челси1 : 0Вест Хэм Юнайтед
      04.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 15 Вест Хэм Юнайтед3 : 2Челси
      24.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Вест Хэм Юнайтед0 : 1Челси
      21.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Челси3 : 0Вест Хэм Юнайтед
      01.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Вест Хэм Юнайтед3 : 2Челси
      30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Челси0 : 1Вест Хэм Юнайтед
      08.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Челси2 : 0Вест Хэм Юнайтед
      23.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Хэм Юнайтед0 : 0Челси
      08.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Челси1 : 1Вест Хэм Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал20 16 2 2 45-17 50 83.3
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити21 14 3 4 53-21 45 71.4
      3
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед22 13 4 5 36-28 43 65.2
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед21 10 10 1 34-12 40 63.5
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур22 12 3 7 41-31 39 59.1
      6 Брайтон энд Хоув Альбион20 10 4 6 38-27 34 56.7
      7 Брентфорд21 8 9 4 35-28 33 52.4
      8 Фулхэм22 9 5 8 32-30 32 48.5
      9 Челси21 8 6 7 22-21 30 47.6
      10 Ливерпуль20 8 5 7 34-28 29 48.3
      11 Астон Вилла21 8 4 9 25-31 28 44.4
      12 Кристал Пэлас21 6 6 9 19-29 24 38.1
      13 Ноттингем Форест21 6 6 9 17-35 24 38.1
      14 Лестер Сити21 6 3 12 32-37 21 33.3
      15 Вулверхэмптон21 5 5 11 15-30 20 31.7
      16 Лидс Юнайтед21 4 7 10 28-36 19 30.2
      17 Вест Хэм Юнайтед21 5 4 12 18-26 19 30.2
      18
      Зона вылета
      		Эвертон21 4 6 11 16-28 18 28.6
      19
      Зона вылета
      		Борнмут21 4 5 12 19-43 17 27.0
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон21 4 3 14 17-38 15 23.8

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