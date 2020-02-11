Альмерия - Бетис 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
11 Февраля 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Бетис, которое состоится 11 Февраля 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Хоан Руби
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|16.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 9
|3 : 1
|17.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 1
|06.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 4
|04.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 36
|3 : 2
|21.12.2013
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 1
|17.05.2009
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 0
|04.01.2009
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 0
|04.05.2008
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 1
|16.12.2007
|Испания - Примера
|Тур 16
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|20
|17
|2
|1
|42-7
|53
|88.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|14
|3
|3
|40-17
|45
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|20
|12
|3
|5
|28-19
|39
|65.0
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|20
|10
|5
|5
|29-17
|35
|58.3
| 5
Лига Европы
|Райо Вальекано
|20
|9
|5
|6
|27-22
|32
|53.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|20
|9
|4
|7
|24-20
|31
|51.7
|7
|Вильярреал
|20
|9
|4
|7
|22-17
|31
|51.7
|8
|Атлетик Б
|20
|8
|5
|7
|29-21
|29
|48.3
|9
|Осасуна
|20
|8
|5
|7
|19-19
|29
|48.3
|10
|Мальорка
|20
|8
|4
|8
|16-18
|28
|46.7
|11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|38.1
|12
|Вальядолид
|20
|7
|2
|11
|15-28
|23
|38.3
|13
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-32
|23
|38.3
|14
|Альмерия
|20
|6
|4
|10
|23-31
|22
|36.7
|15
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|34.9
|16
|Севилья
|20
|5
|6
|9
|21-29
|21
|35.0
|17
|Эспаньол
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|35.0
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|20
|5
|5
|10
|25-24
|20
|33.3
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|17-27
|18
|30.0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|20
|1
|6
|13
|15-40
|9
|15.0