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Эспаньол - Реал Сосьедад 13 Февраля прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
13 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
Эспаньол
Реал Сосьедад

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Реал Сосьедад, которое состоится 13 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эспаньол
      Барселона
      Реал Сосьедад
      Сан-Себастьян
      Главные тренеры
      ИспанияДиего Пенас Мартинес
      ИспанияИманол Альгуасиль
      История личных встреч
      18.09.2022 Испания - Примера Тур 6 Реал Сосьедад2 : 1Эспаньол
      04.04.2022 Испания - Примера Тур 30 Реал Сосьедад1 : 0Эспаньол
      28.11.2021 Испания - Примера Тур 15 Эспаньол1 : 0Реал Сосьедад
      02.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Реал Сосьедад2 : 1Эспаньол
      22.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Реал Сосьедад2 : 0Эспаньол
      22.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Эспаньол1 : 3Реал Сосьедад
      18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Эспаньол2 : 0Реал Сосьедад
      14.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Реал Сосьедад3 : 2Эспаньол
      11.03.2018 Испания - Примера Тур 28 Эспаньол2 : 1Реал Сосьедад
      23.10.2017 Испания - Примера Тур 9 Реал Сосьедад1 : 1Эспаньол
      Текстовая трансляция
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      Интервью с легендарным защитником, который проиграл «Рубину», но победил рак. «Надеюсь, наш приезд успокоит людей, покажет: всё вернётся к норме». Абидаль — в России0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Эспаньол» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона21 18 2 1 43-7 56 88.9
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид20 14 3 3 40-17 45 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад20 12 3 5 28-19 39 65.0
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М21 11 5 5 30-17 38 60.3
      5
      Лига Европы
      		Бетис21 10 4 7 27-22 34 54.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано21 9 6 6 28-23 33 52.4
      7 Атлетик Б21 9 5 7 31-22 32 50.8
      8 Вильярреал21 9 4 8 22-18 31 49.2
      9 Осасуна21 8 6 7 19-19 30 47.6
      10 Мальорка21 8 4 9 16-20 28 44.4
      11 Жирона21 6 6 9 27-31 24 38.1
      12 Севилья21 6 6 9 23-29 24 38.1
      13 Вальядолид21 7 3 11 15-28 24 38.1
      14 Сельта21 6 5 10 22-33 23 36.5
      15 Альмерия21 6 4 11 25-34 22 34.9
      16 Кадис21 5 7 9 17-33 22 34.9
      17 Эспаньол20 4 9 7 24-30 21 35.0
      18
      Зона вылета
      		Валенсия21 5 5 11 26-26 20 31.7
      19
      Зона вылета
      		Хетафе21 4 7 10 18-28 19 30.2
      20
      Зона вылета
      		Эльче20 1 6 13 15-40 9 15.0

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