Эспаньол - Реал Сосьедад 13 Февраля прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
13 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 21-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Реал Сосьедад, которое состоится 13 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
|Диего Пенас Мартинес
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|18.09.2022
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 1
|04.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 0
|28.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 0
|02.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 1
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|22.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 3
|18.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 0
|14.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 2
|11.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 1
|23.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Интервью с легендарным защитником, который проиграл «Рубину», но победил рак. «Надеюсь, наш приезд успокоит людей, покажет: всё вернётся к норме». Абидаль — в России0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Эспаньол» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|88.9
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|14
|3
|3
|40-17
|45
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|20
|12
|3
|5
|28-19
|39
|65.0
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|60.3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|54.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|52.4
|7
|Атлетик Б
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|50.8
|8
|Вильярреал
|21
|9
|4
|8
|22-18
|31
|49.2
|9
|Осасуна
|21
|8
|6
|7
|19-19
|30
|47.6
|10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|44.4
|11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|38.1
|12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|38.1
|13
|Вальядолид
|21
|7
|3
|11
|15-28
|24
|38.1
|14
|Сельта
|21
|6
|5
|10
|22-33
|23
|36.5
|15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|34.9
|16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|34.9
|17
|Эспаньол
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|35.0
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|31.7
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|30.2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|20
|1
|6
|13
|15-40
|9
|15.0