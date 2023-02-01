Боруссия М - Бавария 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
18 Февраля 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Бавария, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|07.01.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 2
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|5 : 0
|13.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 1
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|6 : 0
|08.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|3 : 2
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 1
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|12
|7
|1
|59-18
|43
|71.7
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|20
|13
|3
|4
|35-24
|42
|70.0
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|20
|11
|4
|5
|32-31
|37
|61.7
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|20
|10
|6
|4
|40-26
|36
|60.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|20
|10
|5
|5
|40-29
|35
|58.3
|7
|Вольфсбург
|20
|8
|6
|6
|38-26
|30
|50.0
|8
|Байер
|20
|8
|3
|9
|33-32
|27
|45.0
|9
|Вердер
|20
|8
|3
|9
|31-39
|27
|45.0
|10
|Боруссия М
|20
|7
|5
|8
|35-33
|26
|43.3
|11
|Кёльн
|20
|6
|8
|6
|32-31
|26
|43.3
|12
|Майнц
|20
|7
|5
|8
|30-32
|26
|43.3
|13
|Аугсбург
|20
|6
|3
|11
|25-36
|21
|35.0
|14
|Хоффенхайм
|20
|5
|4
|11
|29-39
|19
|31.7
|15
|Бохум
|20
|6
|1
|13
|24-49
|19
|31.7
|16
|Герта
|20
|4
|5
|11
|24-36
|17
|28.3
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|20
|3
|7
|10
|23-36
|16
|26.7
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|20
|2
|6
|12
|14-41
|12
|20.0