21:48 ()
Свернуть список

Порту - Риу Аве 18 Февраля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
18 Февраля 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 21-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия)
Порту
Риу Аве

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Риу Аве, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Порту
      Порту
      Риу Аве
      Вила-ду-Конде
      Главные тренеры
      ПортугалияСержиу Консейсау
      ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
      История личных встреч
      28.08.2022 Португалия - Примейра Тур 4 Риу Аве3 : 1Порту
      16.12.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 3 Порту1 : 0Риу Аве
      15.05.2021 Португалия - Примейра Тур 33 Риу Аве0 : 3Порту
      01.02.2021 Португалия - Примейра Тур 16 Порту2 : 0Риу Аве
      07.03.2020 Португалия - Примейра Тур 24 Порту1 : 1Риу Аве
      29.09.2019 Португалия - Примейра Тур 7 Риу Аве0 : 1Порту
      26.04.2019 Португалия - Примейра Тур 31 Риу Аве2 : 2Порту
      23.12.2018 Португалия - Примейра Тур 14 Порту2 : 1Риу Аве
      18.02.2018 Португалия - Примейра Тур 23 Порту5 : 0Риу Аве
      22.12.2017 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 1 Порту3 : 0Риу Аве
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика20 17 2 1 51-12 53 88.3
      2 Порту20 15 3 2 47-12 48 80.0
      3 Брага20 15 1 4 45-20 46 76.7
      4 Спортинг20 12 2 6 40-21 38 63.3
      5 Витория Гимарайнш20 10 3 7 19-20 33 55.0
      6 Каза Пия20 9 4 7 18-20 31 51.7
      7 Арока20 8 6 6 24-29 30 50.0
      8 Шавиш20 6 8 6 19-24 26 43.3
      9 Боавишта20 7 5 8 23-31 26 43.3
      10 Визела20 7 4 9 22-20 25 41.7
      11 Риу Аве20 6 6 8 20-24 24 40.0
      12 Портимоненсе20 7 2 11 16-26 23 38.3
      13 Эшторил20 6 4 10 18-26 22 36.7
      14 Жил Висенте20 6 4 10 20-27 22 36.7
      15 Фамаликан20 6 3 11 18-28 21 35.0
      16 Санта-Клара20 3 6 11 14-26 15 25.0
      17 Маритиму20 3 4 13 13-37 13 21.7
      18 Пасуш де Феррейра20 2 3 15 12-36 9 15.0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close