Порту - Риу Аве 18 Февраля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
18 Февраля 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 21-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Риу Аве, которое состоится 18 Февраля 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|28.08.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|3 : 1
|16.12.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 3
|1 : 0
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|0 : 3
|01.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|2 : 0
|07.03.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 1
|29.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|0 : 1
|26.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|2 : 2
|23.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|2 : 1
|18.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|5 : 0
|22.12.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 1
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|20
|17
|2
|1
|51-12
|53
|88.3
|2
|Порту
|20
|15
|3
|2
|47-12
|48
|80.0
|3
|Брага
|20
|15
|1
|4
|45-20
|46
|76.7
|4
|Спортинг
|20
|12
|2
|6
|40-21
|38
|63.3
|5
|Витория Гимарайнш
|20
|10
|3
|7
|19-20
|33
|55.0
|6
|Каза Пия
|20
|9
|4
|7
|18-20
|31
|51.7
|7
|Арока
|20
|8
|6
|6
|24-29
|30
|50.0
|8
|Шавиш
|20
|6
|8
|6
|19-24
|26
|43.3
|9
|Боавишта
|20
|7
|5
|8
|23-31
|26
|43.3
|10
|Визела
|20
|7
|4
|9
|22-20
|25
|41.7
|11
|Риу Аве
|20
|6
|6
|8
|20-24
|24
|40.0
|12
|Портимоненсе
|20
|7
|2
|11
|16-26
|23
|38.3
|13
|Эшторил
|20
|6
|4
|10
|18-26
|22
|36.7
|14
|Жил Висенте
|20
|6
|4
|10
|20-27
|22
|36.7
|15
|Фамаликан
|20
|6
|3
|11
|18-28
|21
|35.0
|16
|Санта-Клара
|20
|3
|6
|11
|14-26
|15
|25.0
|17
|Маритиму
|20
|3
|4
|13
|13-37
|13
|21.7
|18
|Пасуш де Феррейра
|20
|2
|3
|15
|12-36
|9
|15.0