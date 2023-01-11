Труа - Монпелье 19 Февраля прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
19 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Монпелье, которое состоится 19 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Труа
Труа
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
|Патрик Киснорбо
|Ромен Питау
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|3 : 2
|19.01.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 1
|12.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 1
|16.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|0 : 1
|24.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|4 : 1
|29.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 0
|16.03.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 1
|03.11.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|23
|17
|3
|3
|55-20
|54
|78.3
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|23
|15
|4
|4
|45-20
|49
|71.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|23
|14
|5
|4
|51-30
|47
|68.1
| 4
Лига Европы
|Ланс
|23
|13
|7
|3
|35-18
|46
|66.7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|23
|12
|5
|6
|40-27
|41
|59.4
|6
|Ренн
|23
|12
|4
|7
|42-28
|40
|58.0
|7
|Ницца
|24
|10
|8
|6
|30-21
|38
|52.8
|8
|Лорьян
|23
|10
|6
|7
|35-35
|36
|52.2
|9
|Лион
|24
|10
|5
|9
|36-27
|35
|48.6
|10
|Реймс
|24
|7
|13
|4
|30-26
|34
|47.2
|11
|Тулуза
|23
|9
|5
|9
|39-39
|32
|46.4
|12
|Клермон
|23
|8
|6
|9
|24-31
|30
|43.5
|13
|Нант
|23
|6
|10
|7
|24-26
|28
|40.6
|14
|Монпелье
|23
|7
|2
|14
|34-45
|23
|33.3
|15
|Страсбург
|24
|4
|9
|11
|29-42
|21
|29.2
|16
|Брест
|23
|4
|8
|11
|24-38
|20
|29.0
| 17
Зона вылета
|Труа
|23
|4
|7
|12
|33-52
|19
|27.5
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|23
|5
|3
|15
|18-42
|18
|26.1
| 19
Зона вылета
|Осер
|24
|4
|6
|14
|21-48
|18
|25.0
| 20
Зона вылета
|Анже
|24
|2
|4
|18
|20-50
|10
|13.9