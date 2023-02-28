Минай - Шахтер 28 Февраля прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
28 Февраля 2023 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Шахтер, которое состоится 28 Февраля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минай
Минай
Главные тренеры
|Владимир Богданович Шаран
|Игор Йовичевич
История личных встреч
|29.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 1
|06.05.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 4
|05.12.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 12
|5 : 1