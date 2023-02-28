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Минай - Шахтер 28 Февраля прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
28 Февраля 2023 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 9-й тур
Минай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Шахтер, которое состоится 28 Февраля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минай
Минай
Главные тренеры
Украина Владимир Богданович Шаран
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
29.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 6 Минай1 : 1
06.05.2021 Украина - Премьер-лига Тур 25 Минай0 : 4
05.12.2020 Украина - Премьер-лига Тур 12 5 : 1Минай

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