Динамо М - Крылья Советов 01 Марта прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
01 Марта 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Крылья Советов, которое состоится 01 Марта 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Славиша Йоканович
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|23.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 1
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 2
|06.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|5 : 2
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 1
|08.04.2021
|Кубок России
|1/4 финала
|2 : 0
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|2 : 0
|30.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 0
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 0
|06.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 0
|17.04.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 1
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Удивительный поворот в карьере экс-защитника «Динамо» Морозова. Российский футболист внезапно уехал в Израиль. Похоже, он будет играть за местную сборную!0'Арсен однозначно высказался на тему переезда в турецкий гранд. Звезду РПЛ упорно отправляют в Турцию. Что не так со слухами про Захаряна?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Динамо» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В первом матче победили «Крылья Советов» — 2:1.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|01.03
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Ахмат
|16.03
| Акрон
|16.03
| Зенит
|16.03
| Пари Нижний Новгород
|16.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|15.03
|15.03
|Команда
|1
|2
|05.04
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|06.04
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|03.05
|Команда
|1
|2
|19.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06