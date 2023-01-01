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Динамо М - Крылья Советов 01 Марта прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
01 Марта 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Динамо МКрылья Советов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Крылья Советов, которое состоится 01 Марта 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо М
      Москва
      Крылья Советов
      Самара
      Главные тренеры
      СербияСлавиша Йоканович
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      История личных встреч
      23.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Крылья Советов2 : 1Динамо М
      07.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 4 Крылья Советов0 : 2Динамо М
      06.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Крылья Советов5 : 2Динамо М
      02.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Динамо М0 : 1Крылья Советов
      08.04.2021 Кубок России 1/4 финала Крылья Советов2 : 0Динамо М
      12.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Динамо М2 : 0Крылья Советов
      30.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Крылья Советов0 : 0Динамо М
      20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М1 : 0Крылья Советов
      06.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Крылья Советов1 : 0Динамо М
      17.04.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М0 : 1Крылья Советов
      Текстовая трансляция
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      Удивительный поворот в карьере экс-защитника «Динамо» Морозова. Российский футболист внезапно уехал в Израиль. Похоже, он будет играть за местную сборную!0'Арсен однозначно высказался на тему переезда в турецкий гранд. Звезду РПЛ упорно отправляют в Турцию. Что не так со слухами про Захаряна?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Динамо» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В первом матче победили «Крылья Советов» — 2:1.
      Турнирная таблица
      1/4 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      Ростов
      Урал
      		1 : 1 2 : 1
      Локомотив М
      Спартак М
      		0 : 1 4 : 2
      Команда12
      Крылья Советов
      Динамо М
      		2 : 1 01.03
      ЦСКА
      Краснодар
      		3 : 0 1 : 0
      1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      Волга Ул
      Зенит
      		0 : 3
      Акрон
      Торпедо М
      		2 : 0
      Уфа
      Ахмат
      		1 : 2
      Звезда СПб
      Пари Нижний Новгород
      		0 : 2
      1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      Ахмат
      		16.03
      Акрон
      		16.03
      Зенит
      		16.03
      Пари Нижний Новгород
      		16.03
      1/2 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      		15.03
      		15.03
      Команда12
      		05.04
      		05.04
      1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      		06.04
      		06.04
      1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		20.04
      		20.04
      Финал (Путь РПЛ)
      Команда12
      		03.05
      Команда12
      		19.05
      Финал. Этап 1 (Путь регионов)
      		04.05
      Финал. Этап 2 (Путь регионов)
      		17.05
      Суперфинал
      		11.06

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