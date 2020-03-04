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Спартак М - Урал 04 Марта прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
04 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Спартак МУрал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Урал, которое состоится 04 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спартак М
      Москва
      Урал
      Екатеринбург
      Главные тренеры
      ИспанияГильермо Абаскаль
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      История личных встреч
      06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 4 Урал0 : 2Спартак М
      07.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Урал1 : 3Спартак М
      08.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Спартак М3 : 1Урал
      14.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М1 : 0Урал
      18.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Спартак М5 : 1Урал
      07.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Урал2 : 2Спартак М
      24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Урал0 : 0Спартак М
      14.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Спартак М1 : 2Урал
      04.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Урал0 : 1Спартак М
      07.03.2019 Кубок России 1/4 финала Урал1 : 0Спартак М
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      Вторая часть чемпионата России всё ещё полна интриг. Выделяем главные из них. Станет ли «Спартак» чемпионом и спасёт ли Дзюба «Локо»? Главные интриги весны в РПЛ0'Собрали дайджест новостей обо всех 16 командах. Сегодня возвращается РПЛ! События в клубах за несколько месяцев, которые вы могли упустить0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Спартак» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит17 13 3 1 47-7 42 82.4
      2 Спартак М17 11 3 3 40-18 36 70.6
      3 Ростов17 10 5 2 32-23 35 68.6
      4 Динамо М17 8 5 4 33-21 29 56.9
      5 ЦСКА17 8 5 4 30-18 29 56.9
      6 Ахмат17 8 2 7 27-27 26 51.0
      7 Оренбург17 8 1 8 33-37 25 49.0
      8 Краснодар17 7 4 6 31-29 25 49.0
      9 Сочи17 7 4 6 27-32 25 49.0
      10 Урал17 6 3 8 21-28 21 41.2
      11 Крылья Советов17 5 5 7 20-25 20 39.2
      12 Пари Нижний Новгород17 5 4 8 22-29 19 37.3
      13 Факел17 1 10 6 21-33 13 25.5
      14 Локомотив М17 3 4 10 20-34 13 25.5
      15
      Зона вылета
      		Химки17 3 3 11 16-36 12 23.5
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М17 1 3 13 7-30 6 11.8

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